Inseguridad

Video: así fue el asalto que sufrió el chofer de la Línea 8 en Santa Fe

En las imágenes captadas por la cámara de seguridad del coche, se observa como un delincuente solitario, a punta de pistola, sorprende al chofer. Tras apoderarse de sus pertenencias se aleja caminando con total tranquilidad. Impunidad total.