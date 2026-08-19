En las últimas horas se conoció un video que permite observar con claridad la secuencia del violento robo sufrido por un chofer de la Línea 8, ocurrido durante la mañana del martes en inmediaciones de la punta de línea.
Video: así fue el asalto que sufrió el chofer de la Línea 8 en Santa Fe
En las imágenes captadas por la cámara de seguridad del coche, se observa como un delincuente solitario, a punta de pistola, sorprende al chofer. Tras apoderarse de sus pertenencias se aleja caminando con total tranquilidad. Impunidad total.
Las imágenes muestran cómo un delincuente solitario sube al colectivo y sorprende al trabajador. El hombre llevaba un revólver en su poder y, sin darle tiempo a reaccionar, lo apunta directamente y le exige sus pertenencias. Luego se apodera de un bolso, documentación, el teléfono celular y dinero en efectivo. Finalmente, desciende de la unidad y se retira caminando.
El episodio ocurrió alrededor de las 6.41, cuando Marcelo Husser se disponía a retomar el servicio correspondiente a la segunda vuelta de la jornada. El chofer observó al hombre subir al colectivo y, en un primer momento, creyó que se trataba de un pasajero. Cuando se dio vuelta para saludarlo, descubrió que estaba siendo encañonado.
"Veo que me apunta con un revólver y me pide mis pertenencias", relató luego el trabajador.
El registro de las cámaras aporta ahora una mirada distinta sobre aquellos segundos de extrema tensión. El asaltante actuó a cara descubierta, concretó el robo en pocos instantes y se alejó caminando, como si nada hubiera ocurrido.
Las imágenes serán de utilidad para intentar establecer su identidad y determinar si podría tratarse del mismo individuo relacionado con otros episodios ocurridos en el sector.
Asamblea y reclamo
El robo no terminó cuando el delincuente abandonó el colectivo. Para los trabajadores, el episodio volvió a exponer una situación que, según vienen denunciando, se repite especialmente durante las primeras horas del día, cuando deben presentarse en una zona rodeada de descampados y con escasa presencia de personas.
Tras el asalto, los choferes realizaron una asamblea en la punta de línea que se extendió hasta aproximadamente las 11.30. El objetivo fue analizar lo ocurrido y reclamar medidas concretas de seguridad.
La preocupación no se limita a quien fue víctima del robo. Los trabajadores señalaron que en apenas cinco días se habían registrado dos episodios vinculados con la seguridad de los colectivos. También advirtieron que quienes ingresan a trabajar durante la madrugada llegan al lugar cuando todavía está oscuro y permanecen prácticamente solos.
"Tenemos un servicio que entra a las 4 de la mañana. Llegás acá 3.30 y estamos solos. A esa hora somos carne de cañón", expresó otro de los choferes.
Instalación de una garita policial
Entre los pedidos formulados aparece la instalación de una garita policial en las proximidades de la punta de línea. Los trabajadores sostienen que una medida de ese tipo permitiría brindar mayor protección tanto a los choferes como a los pasajeros que esperan el colectivo en un sector considerado vulnerable.
Ahora, con el video incorporado a la escena, la secuencia del robo quedó registrada segundo a segundo. Un hombre, un revólver, un trabajador sorprendido y una fuga caminando. Todo ocurrió en cuestión de instantes, pero volvió a dejar planteada la misma preocupación entre los colectiveros: quién los protege cuando todavía no amaneció y deben salir a trabajar.