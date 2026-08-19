Inseguridad en Santa Fe

Dos robos en cinco días: la pesadilla de una familia que tiene un almacén en Colastiné Norte

Un kiosco-almacén ubicado en la esquina de Quiloazas y Madreselva fue asaltado dos veces en menos de una semana. Los delincuentes ingresaron por un ventiluz que da a un patio, forzaron las rejas y provocaron destrozos. En el segundo episodio incluso prepararon una bolsa con mercadería para llevarse, pero aparentemente algo interrumpió sus planes.