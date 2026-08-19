En Traumatología

Tensión en el hospital Cullen: un paciente se atrincheró y amenazó con lastimarse con un cuchillo

El episodio ocurrió durante la noche en la sala de Traumatología de hombres. El paciente, de 25 años, debía ser trasladado a otro sector del hospital pero se negó y, ante la llegada de los policías, se atrincheró y amenazó con autolesionarse. La intervención de un mediador del GOE permitió controlar la situación.