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Tensión en el hospital Cullen: un paciente se atrincheró y amenazó con lastimarse con un cuchillo

El episodio ocurrió durante la noche en la sala de Traumatología de hombres. El paciente, de 25 años, debía ser trasladado a otro sector del hospital pero se negó y, ante la llegada de los policías, se atrincheró y amenazó con autolesionarse. La intervención de un mediador del GOE permitió controlar la situación.

La intervención de un mediador del GOE permitió controlar la situación. Foto: archivo El LitoralLa intervención de un mediador del GOE permitió controlar la situación. Foto: archivo El Litoral
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Un momento de tensión se vivió durante la noche del martes en el hospital José María Cullen, cuando un paciente de 25 años se negó a ser trasladado de una sala a otra, se atrincheró y amenazó con autolesionarse con un cuchillo que tenía en su poder.

El episodio ocurrió alrededor de las 22.40, cuando personal de salud de la sala de Traumatología de hombres solicitó la presencia de efectivos policiales para colaborar con el traslado de un paciente internado en ese sector.

El hombre fue identificado como W. A., de 25 años, quien debía ser llevado hasta la sala 6 de hombres. Según se supo, el paciente se negaba a concretar el traslado, motivo por el cual desde el hospital se solicitó asistencia a la Central de Emergencias 911.

La situación se complicó cuando los agentes llegaron al lugar y tomaron contacto con el paciente. En ese momento, el hombre se atrincheró y exhibió un cuchillo tipo Tramontina, con el que amenazó con autolesionarse.

Intervención del GOE

Ante el riesgo que planteaba la situación, los efectivos activaron el protocolo correspondiente y solicitaron la intervención de un mediador.

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Poco después arribó al hospital personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), a bordo del móvil 12507 y bajo las órdenes del inspector Mendoza. El procedimiento se concentró entonces en el diálogo con el paciente, procurando que depusiera su actitud sin que nadie resultara herido.

Tras las conversaciones mantenidas con el mediador, el joven finalmente desistió de sus intenciones y permitió que se concretara el traslado hasta la sala 6 de hombres.

Una vez controlada la situación, personal policial informó lo ocurrido al Ministerio Público de la Acusación a través de la línea 0800. La comunicación fue atendida por la fiscal Brisa Peña, a quien se interiorizó sobre las circunstancias del episodio.

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Según consta en las actuaciones, desde el MPA se dispuso que se labrara el acta correspondiente y que fuera elevada a la Seccional 4ª. Asimismo, se indicó que, en caso de que el paciente protagonizara nuevamente un episodio de similares características, se procediera a su arresto y se volviera a comunicar la situación al organismo judicial.

El incidente terminó sin que se registraran personas lesionadas y el paciente quedó finalmente alojado en el sector al que debía ser trasladado.

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