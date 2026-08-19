Santa Fe

Policías y vecinos recuperan un caniche que había sido robado a un adulto mayor en barrio El Pozo

La denuncia de un vecino de 65 años movilizó a efectivos de la Comisaría 25ª y la Subcomisaría 6ª, que realizaron recorridas y entrevistas en distintos sectores del barrio. La colaboración de residentes de la zona permitió orientar la búsqueda y finalmente localizar al animal sano y salvo.