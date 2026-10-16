Un corralón del distrito costero de Alto Verde fue allanado durante la mañana del viernes en el marco de una investigación judicial por posibles irregularidades ambientales y el presunto incumplimiento de una clausura municipal. Durante el procedimiento, los investigadores detectaron medicamentos, residuos informáticos y acumulaciones de un material que podría ser bentonita, cuya composición deberá ser determinada.
Allanaron un corralón por presunta contaminación ambiental e incumpliento de una clausura
El procedimiento se realizó durante la mañana del viernes por orden judicial y a pedido de fiscales del Ministerio Público de la Acusación. En el predio se encontraron medicamentos, residuos informáticos y acumulaciones de un material que podría ser bentonita. La investigación busca determinar si hubo depósito o enterramiento de residuos y si las intervenciones realizadas alteraron las condiciones naturales del terreno.
El operativo fue realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), por orden judicial y a pedido de fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con la participación de equipos municipales y organismos provinciales.
La investigación se centra en las actividades desarrolladas en el predio, donde el municipio había dispuesto una clausura el 20 de julio tras detectar trabajos de relleno y elevación artificial del terreno en un sector considerado reserva natural.
Una clausura no respetada
Según informó la Municipalidad de Santa Fe, las actuaciones sobre el establecimiento se remontan a varios meses atrás. Durante ese período, inspectores municipales realizaron controles, iniciaron trámites administrativos y recopilaron antecedentes ante la detección de posibles irregularidades vinculadas con el ambiente.
La clausura dispuesta el 20 de julio buscó frenar las intervenciones que se desarrollaban en el terreno, relacionadas con el relleno y la modificación de sus niveles naturales. Sin embargo, de acuerdo con los relevamientos posteriores del municipio, las actividades habrían continuado pese a la prohibición.
Ese presunto incumplimiento derivó en nuevas actuaciones y en la intervención de la Justicia. El allanamiento del viernes apunta a reunir elementos que permitan establecer qué trabajos se realizaron, qué materiales fueron depositados en el lugar y quiénes podrían ser responsables de las maniobras investigadas.
Residuos y riesgo ambiental
Uno de los aspectos centrales de la investigación es determinar si las intervenciones realizadas en el predio alteraron las condiciones originales del terreno y afectaron el escurrimiento natural del agua. La preocupación se concentra en las consecuencias que los rellenos y la elevación artificial del suelo podrían generar en un sector de reserva natural.
Durante el allanamiento también se encontraron medicamentos y residuos informáticos. A esos elementos se sumaron acumulaciones de una sustancia que el área municipal de Ambiente identificó preliminarmente como posible bentonita. Su composición deberá confirmarse mediante los análisis correspondientes.
Los investigadores procuran establecer, además, si en el lugar hubo depósito o enterramiento de residuos capaces de provocar contaminación ambiental. Por el momento, los elementos detectados forman parte de las actuaciones en curso y no constituyen, por sí solos, una confirmación de que se haya producido contaminación.
La Municipalidad indicó que continuará aportando documentación y antecedentes al MPA, a la PDI y a los organismos provinciales que participan de la investigación. El objetivo es reconstruir las actividades desarrolladas en el corralón, determinar si se vulneraron las disposiciones administrativas y establecer las eventuales responsabilidades.
El procedimiento abre una nueva etapa en un caso que combina la presunta desobediencia a una clausura con posibles afectaciones ambientales en un área natural de Alto Verde. La investigación judicial deberá determinar el alcance de las intervenciones, la naturaleza de los materiales encontrados y las consecuencias que pudieron haber tenido sobre el terreno.