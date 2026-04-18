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Múltiples allanamientos en Firmat: cuatro detenidos y secuestro de droga

Fueron coordinados por fiscales del MPA junto a la PDI y fuerzas regionales. Incautaron cocaína, marihuana, celulares y elementos de fraccionamiento.

Gran despliegue de la PDI y fuerzas especiales.Gran despliegue de la PDI y fuerzas especiales.
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En el marco de una investigación por narcocriminalidad, se desarrollaron una serie de allanamientos simultáneos en la ciudad de Firmat que derivaron en la detención de cuatro personas y el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes.

El procedimiento fue impulsado de manera conjunta por la Unidad Fiscal de Firmat, a cargo de la fiscal Ana Belén Stampella, y la Fiscalía Especializada en Microtráfico de la Región 3, encabezada por el fiscal Iván G. Raposo.

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Participaron además efectivos del Departamento Operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), la División Microtráfico Región III y personal de los distritos de Firmat, Venado Tuerto, Melincué y Rufino, con apoyo de otras unidades operativas.

Cuatro allanamientos

Las medidas fueron ordenadas tras una serie de tareas de inteligencia criminal y observación encubierta que permitieron detectar domicilios presuntamente vinculados a la venta de droga, en infracción a la Ley 23.737.

Gran despliegue de la PDI y fuerzas especiales.Gran despliegue de la PDI y fuerzas especiales.

Como resultado, se realizaron cuatro allanamientos, de los cuales tres arrojaron resultados positivos. En los procedimientos se secuestraron:

245,3 gramos de cocaína

1.570,8 gramos de marihuana

205 gramos de sustancias de corte

19 teléfonos celulares

Gran despliegue de la PDI y fuerzas especiales.Gran despliegue de la PDI y fuerzas especiales.

Elementos de fraccionamiento y consumo, como balanza de precisión, pipas, picador y envoltorios

Un arma de aire comprimido

Detenciones y causas en curso

En el marco de los operativos, se concretó la detención de cuatro personas mayores de edad (dos mujeres identificadas como A.C. y A.C., y dos hombres T.E. y J.C.J.), además de la demora de una mujer (P.E.).

Las causas están vinculadas a tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia simple. Por razones legales, las identidades se mantienen bajo reserva mediante iniciales.

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Las actuaciones fueron supervisadas por la Unidad Fiscal de Firmat, en articulación con la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia en carácter de incomunicados, alojados en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional VIII.

En paralelo, se dispuso el secuestro y remisión de las sustancias a la División Microtráfico para su correspondiente análisis.

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Los procedimientos forman parte de una política sostenida de investigación criminal orientada a desarticular puntos de venta de estupefacientes en la región, en un trabajo coordinado entre el MPA y la Policía de Investigaciones.

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