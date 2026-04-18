En el marco de una investigación por narcocriminalidad, se desarrollaron una serie de allanamientos simultáneos en la ciudad de Firmat que derivaron en la detención de cuatro personas y el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes.
Múltiples allanamientos en Firmat: cuatro detenidos y secuestro de droga
Fueron coordinados por fiscales del MPA junto a la PDI y fuerzas regionales. Incautaron cocaína, marihuana, celulares y elementos de fraccionamiento.
El procedimiento fue impulsado de manera conjunta por la Unidad Fiscal de Firmat, a cargo de la fiscal Ana Belén Stampella, y la Fiscalía Especializada en Microtráfico de la Región 3, encabezada por el fiscal Iván G. Raposo.
Participaron además efectivos del Departamento Operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), la División Microtráfico Región III y personal de los distritos de Firmat, Venado Tuerto, Melincué y Rufino, con apoyo de otras unidades operativas.
Cuatro allanamientos
Las medidas fueron ordenadas tras una serie de tareas de inteligencia criminal y observación encubierta que permitieron detectar domicilios presuntamente vinculados a la venta de droga, en infracción a la Ley 23.737.
Como resultado, se realizaron cuatro allanamientos, de los cuales tres arrojaron resultados positivos. En los procedimientos se secuestraron:
245,3 gramos de cocaína
1.570,8 gramos de marihuana
205 gramos de sustancias de corte
19 teléfonos celulares
Elementos de fraccionamiento y consumo, como balanza de precisión, pipas, picador y envoltorios
Un arma de aire comprimido
Detenciones y causas en curso
En el marco de los operativos, se concretó la detención de cuatro personas mayores de edad (dos mujeres identificadas como A.C. y A.C., y dos hombres T.E. y J.C.J.), además de la demora de una mujer (P.E.).
Las causas están vinculadas a tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia simple. Por razones legales, las identidades se mantienen bajo reserva mediante iniciales.
Las actuaciones fueron supervisadas por la Unidad Fiscal de Firmat, en articulación con la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia en carácter de incomunicados, alojados en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional VIII.
En paralelo, se dispuso el secuestro y remisión de las sustancias a la División Microtráfico para su correspondiente análisis.
Los procedimientos forman parte de una política sostenida de investigación criminal orientada a desarticular puntos de venta de estupefacientes en la región, en un trabajo coordinado entre el MPA y la Policía de Investigaciones.