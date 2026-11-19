Cuatro hombres fueron aprehendidos en el marco de una investigación por el robo de placas recordatorias de distintas lápidas en el Cementerio Municipal de Nelson. Las actuaciones estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría 15ª de la Unidad Regional I.
Cuatro aprehendidos por robar placas en el Cementerio Municipal de Nelson
Personal de la Comisaría 15ª recuperó elementos vinculados al hecho, luego de realizar una requisa voluntaria en una vivienda de Llambi Campbell.
De acuerdo con la información oficial, tras tomar conocimiento de la sustracción de los artículos de metal, el personal policial inició una serie de tareas investigativas para dar con los responsables y recuperar el material robado.
Operativo
En una primera instancia, los agentes llevaron adelante una requisa en la vía pública que arrojó resultado negativo.
Sin embargo, la pesquisa continuó y condujo a los efectivos hasta un domicilio ubicado en la localidad de Llambi Campbell.
Allí, con la autorización expresa del propietario de la vivienda, se efectuó una requisa voluntaria que dio resultado positivo y permitió recuperar elementos vinculados directamente con el robo en la necrópolis.
Finalmente, en otro sector, los uniformados lograron localizar a una persona presuntamente involucrada en la maniobra.
El procedimiento concluyó con la aprehensión de cuatro hombres y el secuestro de los elementos relacionados con la causa, quedando todo a disposición de la Justicia.