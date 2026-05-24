Un hombre fue aprehendido durante la madrugada en la ciudad de Santa Fe, luego de ser denunciado por efectuar disparos de arma de fuego contra un domicilio.
Aprehendieron a un hombre armado tras denuncias por detonaciones
El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico en el norte de la ciudad de Santa Fe.
El hecho ocurrió en inmediaciones de Huergo al 3500 y se originó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones en una vivienda ubicada sobre calle San Lorenzo al 5600.
Al arribar al lugar, personal del Comando Radioeléctrico logró interceptar al sospechoso, quien momentos antes habría descartado una pistola calibre 9 milímetros.
Durante el procedimiento se secuestró una pistola marca Bersa, tres cargadores —dos de ellos vacíos— y 138 cartuchos.
El hombre, identificado por sus iniciales como M.C.U., quedó alojado en sede policial por los delitos de abuso de arma y portación indebida de arma de fuego de uso civil condicional.