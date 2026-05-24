#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Santa Fe

Aprehendieron a un hombre armado tras denuncias por detonaciones

El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico en el norte de la ciudad de Santa Fe.

El arma secuestrada en poder del violento individuo. Foto: GentilezaEl arma secuestrada en poder del violento individuo. Foto: Gentileza
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un hombre fue aprehendido durante la madrugada en la ciudad de Santa Fe, luego de ser denunciado por efectuar disparos de arma de fuego contra un domicilio.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Huergo al 3500 y se originó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones en una vivienda ubicada sobre calle San Lorenzo al 5600.

Al arribar al lugar, personal del Comando Radioeléctrico logró interceptar al sospechoso, quien momentos antes habría descartado una pistola calibre 9 milímetros.

Durante el procedimiento se secuestró una pistola marca Bersa, tres cargadores —dos de ellos vacíos— y 138 cartuchos.

El hombre, identificado por sus iniciales como M.C.U., quedó alojado en sede policial por los delitos de abuso de arma y portación indebida de arma de fuego de uso civil condicional.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Santa Fe
Policía de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro