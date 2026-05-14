En plena madrugada del jueves, un aviso del sistema de monitoreo urbano permitió a la policía interceptar en barrio Sur a un hombre sospechado de sustraer un medidor de agua y otros elementos vinculados a instalaciones domiciliarias.
Aprehendieron a un joven acusado de sustraer medidores de agua en barrio Sur
El procedimiento ocurrió durante la madrugada en inmediaciones de Monseñor Zaspe y Doctor Zavalla. Se detuvo a un joven de 28 años. La policía secuestró un medidor de agua y tres llaves de paso
El procedimiento se registró cerca de las 3.35 en la esquina de Monseñor Zaspe y Doctor Zavalla, donde agentes de la Brigada Motorizada acudieron tras un requerimiento emitido por la central 911. Según la información oficial, operadores de las cámaras de vigilancia habían advertido a un sujeto manipulando y retirando un medidor en la vía pública.
Los móviles 11.983 y 11.937 llegaron al lugar y procedieron a identificar a un hombre de 28 años. Mientras se desarrollaba el chequeo preventivo, desde la sala de monitoreo indicaron a los uniformados que el sospechoso habría descartado distintos objetos algunos metros antes.
A partir de esa información, los agentes realizaron una inspección en las inmediaciones y lograron secuestrar un medidor de agua con su correspondiente llave de paso y otras tres llaves de paso sueltas. Ante la presunción delictiva, el individuo fue aprehendido bajo la calificación provisoria de robo.
Minutos más tarde, los efectivos lograron establecer el origen de parte de los elementos recuperados. En una vivienda ubicada en 3 de Febrero al 3700 se constató la faltante de un medidor de agua. La moradora del inmueble fue entrevistada por la policía y reconoció el artefacto sustraído.
Fuentes policiales indicaron que el detenido fue trasladado posteriormente a Medicina Legal para su revisión de rutina. El examen, realizado por el doctor Racca, determinó que no presentaba lesiones visibles.
La investigación quedó a cargo de la Comisaría 2da., mientras se procura determinar si el aprehendido tendría vinculación con otros episodios similares registrados en la zona.