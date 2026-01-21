Mar del Plata: violento robo a turistas terminó con dos niños abandonados en plena ruta

Una familia de turistas oriunda de Mendoza atravesó una situación extrema durante su paso por Mar del Plata, luego de sufrir un violento asalto mientras se desplazaba por la Ruta 226. El hecho, ocurrido en plena noche, incluyó amenazas con armas de fuego, el robo del vehículo familiar y el abandono de dos niños pequeños a la vera del camino.
El episodio se registró el lunes alrededor de las 23, a la altura del kilómetro 7 de la autovía. Según la información policial, Jesús David Matmud, de 44 años, conducía una camioneta Toyota Hilux negra que arrastraba una casa rodante. En el vehículo viajaban su esposa y sus cuatro hijos, en el marco de un viaje turístico.
En un momento del trayecto, el conductor decidió detenerse sobre la banquina para higienizarse, mientras el resto de la familia permanecía dentro de la casilla rodante. Fue entonces cuando tres delincuentes armados se acercaron al lugar, lo amenazaron y tomaron el control de la camioneta.
Niños abandonadosen la banquina
Durante el asalto, la esposa del conductor y dos de los hijos quedaron dentro de la casa rodante, mientras que otros dos niños, de 6 y 8 años, que habían descendido para ir al baño, fueron dejados solos al costado de la ruta. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, material que será clave para avanzar con la investigación.
En medio de la huida, el conductor logró subirse a la caja de la camioneta. Sin embargo, al llegar a la zona de San Martín y Carrillo, uno de los asaltantes lo apuntó con un arma y lo obligó a arrojarse del vehículo. Una vez a salvo, Matmud dio aviso inmediato al 911.
Tras la alerta, se activó un amplio operativo policial para dar con los menores abandonados y con el vehículo sustraído. Poco después, los dos chicos fueron encontrados y trasladados a una dependencia policial, donde quedaron bajo resguardo y se confirmó que estaban en buen estado de salud.
Hallazgo delvehículo
Durante la mañana del martes, efectivos lograron localizar la camioneta y la casa rodante en un descampado del barrio Hipódromo. En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, que realizó peritajes en busca de elementos que permitan identificar a los autores del robo.
La causa fue caratulada como robo y hallazgo automotor, con intervención de la fiscal Lorena Hirigoyen. La familia radicó la denuncia correspondiente y se constató que ninguno de sus integrantes sufrió lesiones físicas.
Hasta el momento, los responsables del asalto no fueron identificados y continúan las tareas investigativas para dar con su paradero, mientras el hecho generó preocupación por el nivel de violencia y el riesgo al que quedaron expuestos los menores.