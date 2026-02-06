Entradera mortal en Córdoba: un jubilado de 80 años murió tras resistirse a un robo

Un violento asalto terminó en tragedia durante la madrugada de este viernes en barrio Ameghino Norte, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba. La víctima, identificada como Julio, tenía 80 años y estaba solo en su vivienda cuando fue sorprendido por delincuentes.
Según las primeras informaciones, el jubilado intentó resistirse al robo y, en medio de la situación, sufrió un colapso que le quitó la vida. El caso generó conmoción entre familiares y vecinos, que denunciaron un contexto de inseguridad sostenida en el sector.
Madrugada de tensión y un desenlace fatal
El hecho ocurrió entre las 3.30 y las 4, en un domicilio ubicado en la esquina de Roque Arias y Williams. De acuerdo con lo reconstruido en las primeras horas, los asaltantes habrían saltado el portón de ingreso con la intención de llevarse un auto y también electrodomésticos.
En ese marco, se habría producido un forcejeo. La hija de la víctima, Jacqueline, relató que llegó al lugar cuando su padre aún estaba con vida, pero agonizando, mientras avanzaban las actuaciones judiciales en la escena.
“Entraron a asaltar y le han pegado a mi papá; se desencadenó que falleció él, lo mataron”, afirmó la mujer en diálogo con medios cordobeses. Ante la consulta sobre si el deceso fue por golpes o por un paro cardiorrespiratorio asociado al estrés del ataque, sostuvo que esa determinación quedaba en manos del personal judicial.
Reclamo familiar y sospechas en el vecindario
Además del impacto inmediato por la muerte del jubilado, la familia apuntó a un problema que, aseguran, se repite en el barrio. Señalaron que la vivienda ya había sido blanco de la inseguridad pocos días antes y que las denuncias previas no evitaron un nuevo episodio.
En ese contexto, Jacqueline expresó su sospecha sobre el origen de los atacantes. Según dijo, podrían ser personas de la zona y con conocimiento del movimiento del jubilado, una hipótesis que quedó en el centro del reclamo para que se profundice la búsqueda de los responsables.
La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno y avanza con medidas típicas de estos casos, como el relevamiento de testimonios y el análisis de registros de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de reconstruir la secuencia completa y ubicar a los autores.
Con la conmoción todavía fresca, vecinos de Ameghino Norte volvieron a insistir en la necesidad de respuestas concretas frente a delitos reiterados y en el pedido de mayor prevención, en un escenario que, aseguran, se volvió cotidiano y cada vez más violento.