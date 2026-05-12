Un hombre de nacionalidad paraguaya fue aprehendido este lunes por la noche en barrio Barranquitas, luego de protagonizar un violento episodio en plena vía pública y atacar con un destornillador a tres efectivos policiales que intentaban asistirlo. El hecho ocurrió en la intersección de avenida López y Planes y Artigas, en la ciudad de Santa Fe.
Atacó con un destornillador e hirió a tres policías en la vía pública; terminó detenido
El violento episodio ocurrió en López y Planes y Artigas. El sujeto se cruzaba entre los autos y reaccionó violentamente cuando intentaron asistirlo. Dos uniformados sufrieron heridas cortantes y una oficial terminó con múltiples escoriaciones.
Según consta en el acta labrada por personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I, el procedimiento se inició cerca de las 20.37, tras un aviso ingresado al sistema 911, caratulada como “Tránsitos otros contingencia”.
Al arribar al lugar, los uniformados observaron a un hombre que se cruzaba de manera peligrosa entre los vehículos que circulaban por la avenida, generando riesgo tanto para sí mismo como para terceros.
Policías agredidos
De acuerdo al informe oficial, cuando los agentes intentaron acercarse para contener la situación, el sujeto reaccionó de manera agresiva y se abalanzó contra el personal policial empuñando un elemento punzante que posteriormente fue identificado como un destornillador.
Como consecuencia del ataque, el oficial Juan Quagliaro sufrió una herida cortante en el pómulo izquierdo, mientras que el suboficial Fernando Valdez resultó lesionado con una herida punzante en el cuero cabelludo.
En tanto, la oficial Damaris Altamiranda presentó escoriaciones en rodilla, mano izquierda, oreja y pómulo izquierdo durante el forcejeo que derivó en la reducción del agresor.
Traslado al hospital Cullen
Finalmente, los efectivos lograron controlar y aprehender al involucrado, identificado como Orlando Ariel Giménez Medina, de 31 años, domiciliado en Grand Bourg, partido bonaerense de Malvinas Argentinas.
Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a Medicina Legal de la URI, donde la médica policial de turno dispuso su derivación al Hospital José María Cullen debido al estado de “psicoexcitación” que presentaba al momento de ser examinado.
En el lugar, además, la policía secuestró el destornillador utilizado en la agresión. La causa fue caratulada como “Atentado y resistencia a la autoridad”.