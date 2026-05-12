Santa Fe

Atacó con un destornillador e hirió a tres policías en la vía pública; terminó detenido

El violento episodio ocurrió en López y Planes y Artigas. El sujeto se cruzaba entre los autos y reaccionó violentamente cuando intentaron asistirlo. Dos uniformados sufrieron heridas cortantes y una oficial terminó con múltiples escoriaciones.