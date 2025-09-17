Madre e hijos detenidos por apedrear un patrullero

La tarde del martes en el barrio 29 de Abril estuvo lejos de ser tranquila. Lo que empezó como un operativo rutinario de identificación policial terminó con un patrullero bajo una lluvia de piedras y tres integrantes de una misma familia esposados.
Todo comenzó cuando personal policial que recorría la zona detectó a un joven en moto que, al advertir la presencia de los uniformados, decidió acelerar e iniciar una desesperada fuga. La persecución se extendió por varias calles hasta que finalmente fue alcanzado en la puerta de su vivienda, en Callejón Roca al 4600.
El motociclista, identificado luego como N., de 21 años, no solo se resistió a ser controlado sino que además encontró inesperados refuerzos: su madre, A. de 41 años, y su hermano menor, de 17, salieron de la casa para sumarse al enfrentamiento.
Lejos de calmar la situación, los familiares decidieron atacar a los móviles oficiales a piedrazos. El violento episodio obligó a los efectivos a actuar con rapidez para evitar mayores daños, procediendo a la aprehensión inmediata de los tres involucrados.
El trío fue trasladado a la comisaría de jurisdicción y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como "Daño calificado y Resistencia a la autoridad", mientras los patrulleros exhibían las huellas de la agresión.
