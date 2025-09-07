Detenido tras agredir a inspectores municipales y a una policía

Personal de la Brigada Operativa Urbana, junto a personal de la Comisaría 1ra intervino este fin de semana en un violento episodio ocurrido en la zona de General López al 2400.
El implicado es un hombre de 33 años. Atacó a los agentes tras negarse a un control en Gral López al 2400
Un hombre de 33 años fue aprehendido luego de agredir físicamente a dos trabajadores municipales y a una empleada policial durante un procedimiento de control. Como resultado de la agresión, las víctimas —de 31 y 37 años— sufrieron lesiones leves.
El detenido fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Fiscalía a cargo de la Dra. Marcolini. Gracias al rápido accionar de los uniformados, se logró contener la situación y garantizar la seguridad en el lugar.
