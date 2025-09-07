#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Santa Fe violenta

Detenido tras agredir a inspectores municipales y a una policía

El implicado es un hombre de 33 años. Atacó a los agentes tras negarse a un control en Gral López al 2400

El violento episodio ocurrido en la zona de General López al 2400. Créditos: Pablo Aguirre
 17:36
Por: 

Personal de la Brigada Operativa Urbana, junto a personal de la Comisaría 1ra intervino este fin de semana en un violento episodio ocurrido en la zona de General López al 2400.

El detenido fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Fiscalía en turno.El detenido fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Fiscalía en turno.

Un hombre de 33 años fue aprehendido luego de agredir físicamente a dos trabajadores municipales y a una empleada policial durante un procedimiento de control. Como resultado de la agresión, las víctimas —de 31 y 37 años— sufrieron lesiones leves.

El detenido fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Fiscalía a cargo de la Dra. Marcolini. Gracias al rápido accionar de los uniformados, se logró contener la situación y garantizar la seguridad en el lugar.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Edición Impresa
Policía de Santa Fe
Santa Fe violenta
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro