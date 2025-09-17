Un camión perdió los frenos y cayó 40 metros en Neuquén
El siniestro ocurrió a la altura del mirador de Andacollo. El conductor, que viajaba desde General Roca con una carga de fardos, avena y maíz, fue trasladado al hospital local pero se encuentra fuera de peligro.
Un camionero protagonizó un grave accidente el martes por la tarde en la Ruta 43, en la provincia de Neuquén. El vehículo que conducía perdió el sistema de frenoscuando transitaba por la zona del mirador de Andacollo y terminó desbarrancando unos 40 metros ladera abajo.
Cómo fue el accidente
El hecho ocurrió alrededor de las 18.30, cuando el chofer advirtió la falla al llegar a un sector con señalización y pendiente. Según informaron fuentes policiales, intentó maniobrar hacia la banquina para detener el rodado, pero el peso de la carga y la inclinación del terreno hicieron que el camión se precipitara fuera de la calzada.
El impacto fue de gran magnitud. El vehículo volcó y cayó por la ladera, mientras la carga de fardos, avena y maíz quedó desparramada en la zona. A pesar de la violencia del accidente, el conductor logró salir por sus propios medios y permanecía consciente cuando llegaron los equipos de emergencia.
Los agentes que intervinieron lo trasladaron de inmediato al hospital local de Andacollo, donde recibió atención preventiva. Los primeros informes médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro, aunque permanece en observación por posibles lesiones internas.
El vehículo volcó y cayó por la ladera.
Intervención policial y pericias técnicas
Minutos después del siniestro, personal policial y sanitario trabajó en el lugar para asistir al conductor y asegurar la zona. El tránsito sobre la Ruta 43 no se vio interrumpido, aunque las autoridades mantienen presencia en el sector para ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes.
La Policía provincial inició las pericias correspondientes para establecer las causas exactas de la falla en el sistema de frenos. Hasta el momento, no se detectaron indicios de intervención de terceros.
El testimonio del propio chofer será clave en la investigación. Según relató, apenas notó que los frenos no respondían intentó mantener el control, pero la pendiente y el peso del camión hicieron imposible evitar el desbarranco.
El accidente en Andacollo volvió a poner en foco los riesgos que enfrentan los transportistas en rutas de montaña, donde el estado mecánico de los vehículos y las condiciones del camino pueden marcar la diferencia entre un viaje seguro y un desenlace grave.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.