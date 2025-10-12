Tribunales

Admiten la acusación del MPA a siete personas por organizar apuestas online ilegales en Santa Fe

Así lo resolvió la jueza Cecilia Labanca, quien además hizo lugar a la totalidad de la prueba ofrecida por el fiscal a cargo de la investigación, Agustín Nigro. Rechazó solicitudes de declaración de incompetencia, sobreseimiento y suspensión de juicio a prueba que habían sido presentadas por los abogados defensores. Los acusados son dos ciudadanos brasileños y tres hombres y dos mujeres argentinos que tienen entre 28 y 63 años.