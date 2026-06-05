Crimen en Misiones

Caso Dulce Candia: imputaron por femicidio al remisero detenido en Eldorado

El sospechoso, cuyo teléfono celular fue localizado en la zona donde hallaron el cuerpo de la adolescente, se abstuvo de declarar ante la Justicia. La autopsia confirmó que la víctima murió por asfixia.