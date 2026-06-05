El remisero detenido por el crimen de la adolescente Dulce Candia en Misiones se abstuvo de declarar y fue imputado por femicidio. El sospechoso fue arrestado tras el análisis de registros telefónicos que ubicarían su celular en las inmediaciones del lugar donde fue encontrada la víctima.
Caso Dulce Candia: imputaron por femicidio al remisero detenido en Eldorado
El sospechoso, cuyo teléfono celular fue localizado en la zona donde hallaron el cuerpo de la adolescente, se abstuvo de declarar ante la Justicia. La autopsia confirmó que la víctima murió por asfixia.
La jueza de Instrucción 1 de Eldorado, María Laura Rodríguez, realizó la audiencia donde se imputó a Mario Alberto Y. , de 46 años, por femicidio y durante la jornada el acusado se negó a declarar y responder preguntas.
Se supo que el arresto del remisero se logró tras el análisis de registros telefónicos que ubicarían su celular en las inmediaciones del lugar donde fue hallada Candia, destaca el medio Primera Edición.
La causa se remonta a la desaparición de la adolescente, denunciada el 27 de mayo por su madre en la Comisaría de la Mujer de Eldorado, aunque indicaron que la menor estaba desaparecida desde hacía más días.
Desde el momento en el que se radicó la denuncia, se activó el protocolo de búsqueda de menores y se desplegaron múltiples líneas investigativas con intervención de distintas dependencias policiales y áreas especializadas, destaca el parte policial.
Al día siguiente, el 28 de mayo, el cuerpo de la joven fue hallado en una construcción abandonada del barrio El Tucán. El resultado preliminar de la autopsia indicó que la adolescente falleció por asfixia.