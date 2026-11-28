Un siniestro vial registrado durante la madrugada de este sábado en barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe generó momentos de tensión luego de que un automóvil chocara contra el frente de un edificio y dañara la instalación de gas natural, provocando una fuga.
Choque y escape de gas en barrio Candioti durante la madrugada
Un vehículo impactó contra el frente de una torre de 11 pisos en Gobernador Candioti al 1700. Bomberos Zapadores y operarios de la empresa prestataria trabajaron más de una hora para controlar la pérdida.
El hecho ocurrió poco después de las 3 en inmediaciones de calle Gobernador Candioti y Sarmiento. Tras recibir el aviso, una dotación del Cuartel Santa Fe de la Dirección General de Bomberos se desplazó hasta Gobernador Candioti al 1700, donde se levanta una torre de 11 pisos.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron por el olor característico que se estaba produciendo una pérdida de gas proveniente del nicho del inmueble.
De acuerdo con el parte oficial, el escape se originó a raíz del impacto de una camioneta Jeep Compass, conducida por un hombre, contra la fachada del edificio.
Prevención
De manera preventiva, el personal de bomberos cerró manualmente la válvula de seguridad del nicho hasta lograr su clausura parcial y procedió a desconectar la batería del vehículo siniestrado para evitar cualquier chispa o riesgo de ignición.
La dotación permaneció en el lugar realizando tareas de resguardo junto a efectivos de la Brigada Motorizada de la Policía hasta la llegada de un operario de Redes y Servicios, quien efectuó el corte y sellado definitivo del suministro mediante la colocación de un cepo de seguridad.
Una vez neutralizado el peligro, los bomberos finalizaron el operativo cerca de las 4.45 sin que se reportaran personas heridas.