Circulaba en una moto robada, evadió un control y terminó preso

Un joven de 18 años fue aprehendido por encubrimiento, luego de ser interceptado mientras circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro vigente por una causa de robo. El procedimiento se concretó alrededor de las 22, en la zona de Azcuénaga y Furlong, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe.
Todo comenzó cuando personal del Comando Radioeléctrico —dependiente de la Comisaría 8ª— realizaba patrullajes preventivos. En ese momento, vía radial, se informó que un motovehículo había evadido a otra unidad policial, aportándose características precisas del rodado.
Con esos datos, los uniformados intensificaron la recorrida por el sector hasta que lograron divisar una moto que coincidía con la descripción.
Seguimiento controlado y aprehensión
Al advertir la presencia policial, el conductor intentó continuar su marcha, pero se inició un seguimiento controlado que concluyó pocos minutos después con la interceptación del rodado y la aprehensión del joven. No hubo lesionados ni daños a terceros.
El muchacho, de 18 años, fue reducido y trasladado para su correcta identificación. El rodado en cuestión resultó ser una motocicleta marca Yamaha, modelo FZ, color negro, que circulaba sin chapa patente visible.
Al verificar los guarismos, los efectivos constataron que la moto registraba pedido de secuestro activo desde el 30 de diciembre de 2025, en el marco de una causa caratulada “Robo”, con intervención de otro juzgado.
La moto presenteba pedido de secuestro por robo. Foto: Gentileza
Ese dato cambió el eje del procedimiento: lo que había comenzado como una fuga se transformó en una causa por encubrimiento.
Traslado y actuación judicial
El joven fue examinado por el médico policial y posteriormente trasladado a la Estación Policial Norte, donde quedó a disposición de la Justicia. En tanto, el motovehículo fue formalmente secuestrado y quedó bajo resguardo judicial a la espera de nuevas medidas.
Una vez más, la prevención y el patrullaje activo permitieron sacar de circulación un vehículo con antecedentes penales y poner a disposición de la Justicia a quien lo conducía.