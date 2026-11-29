Violencia de género

Colastiné Norte: denuncian que un joven golpeó y tomó del cuello a su pareja de 17 años

Un nuevo episodio de violencia de género fue denunciado en Colastiné Norte. La víctima es una joven de 17 años, quien relató que su pareja la agredió físicamente durante una discusión. Según manifestó, recibió un golpe de puño en la boca y fue sujetada del cuello, donde le quedaron marcas visibles.