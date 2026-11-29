Un episodio de violencia de género ocurrido en Colastiné Norte quedó bajo intervención policial luego de que una adolescente de 17 años denunciara haber sido agredida físicamente por su pareja.
Colastiné Norte: denuncian que un joven golpeó y tomó del cuello a su pareja de 17 años
Un nuevo episodio de violencia de género fue denunciado en Colastiné Norte. La víctima es una joven de 17 años, quien relató que su pareja la agredió físicamente durante una discusión. Según manifestó, recibió un golpe de puño en la boca y fue sujetada del cuello, donde le quedaron marcas visibles.
El procedimiento se registró el sábado, alrededor de las 14.40, cuando personal de la Comisaría 28ª tomó conocimiento de lo sucedido en jurisdicción de la 6ª Zona de Inspección.
Golpes y amenazas
La joven, identificada por sus iniciales H.E., compareció acompañada por su madre, una mujer de 50 años, quien fue la encargada de formalizar la denuncia.
En ese contexto, la adolescente relató que el día anterior había mantenido una discusión con su pareja, identificado como M. Según su testimonio, durante el altercado el hombre le aplicó un golpe de puño en la boca y luego la tomó del cuello.
Como consecuencia de esa agresión, la menor presentaba marcas en la zona del cuello, de acuerdo con lo consignado en el parte policial.
Intervención policial
El hecho fue situado en inmediaciones del pasaje 328, detrás de la escuela Roca, en Colastiné Norte.
La denuncia quedó encuadrada inicialmente como lesiones leves dolosas en el marco de violencia de género. La intervención policial se produjo a partir de la presentación de la progenitora de la adolescente y del relato brindado por la víctima.
Por el momento, la información oficial disponible no precisa si el involucrado fue localizado o si se dispusieron medidas judiciales de restricción o protección para la joven.