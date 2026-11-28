Dos hombres de 32 y 24 años fueron hallados muertos a tiros este sábado por la madrugada dentro de un Fiat 147 en el barrio Feria de la ciudad entrerriana de La Paz. La Justicia y la Policía investigan el doble homicidio con el apoyo de la División Homicidios de Paraná y trabajan sobre distintas líneas investigativas, sin detenidos por el momento.
Doble crimen en La Paz: hallaron asesinados a balazos a dos hombres dentro de un auto
Vecinos alertaron por las detonaciones en plena madrugada. La Policía local y peritos de Paraná toman testimonios para reconstruir la secuencia del hecho.
Las víctimas fueron identificadas como Adrián Esteban Olmedo (32) y Juan Gabriel Franco (24). Según indicaron fuentes policiales, ninguno de los dos registraba antecedentes penales.
El hallazgo en el barrio Feria y las primeras pericias
Efectivos de la Comisaría Primera y de la División Investigaciones acudieron al lugar durante la madrugada tras recibir llamados de vecinos que alertaron por detonaciones. Al llegar, constataron que ambos jóvenes se encontraban sin vida en el interior del automóvil.
El procedimiento inicial fue supervisado por el fiscal Facundo Barbosa junto a peritos de Criminalística y el médico forense. Tras las primeras medidas en la escena, los cuerpos fueron llevados al hospital de La Paz y posteriormente trasladados a Oro Verde para la realización de las autopsias correspondientes.
Hipótesis bajo reserva y avance de la causa
El jefe de la Departamental La Paz, comisario mayor Carlos Schmuck, señaló que la investigación cuenta con el respaldo de especialistas de Paraná para reconstruir la secuencia del ataque y dar con los responsables.
En declaraciones a medios locales, el jefe policial indicó que se analizan dos o tres hipótesis sobre el móvil del crimen y que una de ellas cobra mayor peso, aunque evitó brindar precisiones para no entorpecer las diligencias en curso. "Se están realizando algunas diligencias, algunos testimonios se están levantando y le podría decir que se está bien encaminado en cuanto a la investigación", afirmó Schmuck, a la espera de sumar declaraciones de familiares y allegados en las próximas horas.