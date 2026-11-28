Seis hombres fueron procesados, tres de ellos con prisión preventiva, acusados de integrar una organización criminal dedicada al robo de camionetas Toyota 4x4 en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación permitió descubrir que uno de los sospechosos había consultado a la inteligencia artificial de Meta cómo robar una Hilux y cómo abrir esos vehículos.
“¿Cómo robar una Hilux?”: la consulta a la IA que delató a una banda de robacoches en Buenos Aires
El análisis forense del celular de uno de los acusados permitió reconstruir el funcionamiento de la organización, que operaba en Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita y tenía distintos roles para sustraer los vehículos, ocultarlos y comercializarlos.
Según la pesquisa, la banda habría operado desde septiembre de 2025 en Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita. Allí sustraía camionetas estacionadas en la vía pública y las trasladaba a la provincia de Buenos Aires, donde eran ocultadas para luego venderlas o desarmarlas y comercializar sus autopartes.
Seis procesados
De los seis imputados, cinco fueron procesados por asociación ilícita y tres también quedaron acusados por distintos hechos de hurto agravado. La magistrada dispuso la prisión preventiva para J.E.O., de 33 años; D.H.R., de 25; y L.O.A., de 43. Los otros tres continuarán el proceso en libertad.
Uno de los principales elementos de la investigación surgió del teléfono celular de J.E.O., quien había sido detenido cuando intentaba sustraer la computadora de una Toyota SW4 que estaba secuestrada en el playón de la comisaría 2ª de Vicente López.
La camioneta había sido recuperada horas antes en Florida, luego de que sus ocupantes la abandonaran con el motor encendido y la puerta del conductor abierta. Antes, habían chocado contra el alambrado de las vías del ferrocarril Belgrano Norte.
Cuando el vehículo ya se encontraba bajo custodia policial, el sospechoso se presentó en el lugar e intentó llevarse la computadora ECU, el dispositivo que controla el funcionamiento del motor. Fue detenido y los investigadores secuestraron su teléfono.
La consulta a Meta AI
El análisis forense del celular reveló que J.E.O. había consultado reiteradamente a Meta AI, la inteligencia artificial integrada en WhatsApp, sobre cómo robar una Hilux y cómo abrir otros modelos de Toyota.
Las conversaciones y las comunicaciones almacenadas en el dispositivo también permitieron identificar a los demás integrantes de la organización y vincular al sospechoso con otros hechos.
Por el intento de robo de la computadora de la SW4, J.E.O. había sido condenado el 29 de mayo pasado a un año de prisión de ejecución condicional por hurto agravado en grado de tentativa.
A partir de la información encontrada en su teléfono, los investigadores pudieron reconstruir el funcionamiento de la banda y avanzar sobre otros episodios.
Cómo operaban
De acuerdo con la investigación, los integrantes ingresaban a la Ciudad durante la noche y buscaban camionetas Toyota estacionadas en la vía pública. Para sustraerlas, utilizaban herramientas específicas que les permitían acceder al habitáculo y encender los motores.
En algunos casos, contaban con vehículos particulares como apoyo. Entre los rodados mencionados en la causa figuran un Peugeot 208 y un Ford Escort.
La fiscalía les atribuyó cuatro robos: una Toyota Hilux sustraída en Villa Ortúzar el 30 de septiembre de 2025; otra Hilux robada en Villa Urquiza el 16 de noviembre de ese año; una Toyota SW4 denunciada en el mismo barrio el 10 de diciembre de 2025; y otra SW4 sustraída en Chacarita el 19 de agosto de 2026.
Los allanamientos
En los procedimientos realizados el 2 de noviembre pasado, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, notebooks, dispositivos de diagnóstico automotor, herramientas artesanales de apertura y distintas autopartes que tenían pedidos de secuestro de la provincia de Buenos Aires.
También encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros y una motocicleta Kawasaki que tenía colocada una patente correspondiente a otro rodado.