Seis imputados

“¿Cómo robar una Hilux?”: la consulta a la IA que delató a una banda de robacoches en Buenos Aires

El análisis forense del celular de uno de los acusados permitió reconstruir el funcionamiento de la organización, que operaba en Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita y tenía distintos roles para sustraer los vehículos, ocultarlos y comercializarlos.