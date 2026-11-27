La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación, junto a la Policía, inspeccionó este viernes seis chatarrerías de la ciudad de Santa Fe, donde se incautaron elementos que podrían haber sido robados.
Realizaron un amplio operativo en chatarrerias de la ciudad de Santa Fe
En el marco de una serie de causas penales, el Gobierno provincial intensificó los controles en distintos puntos de la capital para frenar el mercado ilegal.
Los procedimientos se realizaron en el marco de diferentes causas penales y tuvieron lugar en diferentes zonas de la ciudad. Vale señalar que el Gobierno Provincial intensificó desde principios de 2024 el control sobre chatarrerías, locales de venta de autopartes y desarmaderos, con el objetivo principal de prevenir la sustracción de automotores, autopartes y elementos no ferrosos.
Por lo que pudo saber El Litoral, un balance preliminar de los procedimientos arrojaba resultados positivos en referencia a secuestro de materiales de bronce y cobre; elementos procedentes de cementerios. También se halló piezas de telefonía y hasta de bomberos.
En el lugar estuvieron funcionarios provinciales y personal de la PDI, entre otros.
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