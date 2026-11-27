Un incendio se desató este viernes en una obra en construcción ubicada sobre Concepción Arenal al 4051, en el barrio porteño de Chacarita. El siniestro motivó un importante operativo de emergencia, con la intervención de Bomberos, personal policial y equipos del SAME.
Video: impactante incendio en una obra de Chacarita con varios obreros atendidos
El fuego afecta a un edificio de planta baja y tres pisos. Cuatro dotaciones de Bomberos y seis unidades del SAME trabajan en el lugar, donde también interviene la Policía de la Ciudad.
En el lugar trabajan cuatro dotaciones de Bomberos, seis unidades del SAME, efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de Tránsito. Además, varios obreros recibieron asistencia médica en el lugar.
El fuego afecta a un edificio en construcción de planta baja y tres pisos. La estructura cuenta con encofrados de madera, un material que representa una importante carga de fuego y puede favorecer la propagación de las llamas.
Importante operativo de emergencia
Ante la magnitud del incendio, se desplegaron cuatro dotaciones de Bomberos y seis unidades del SAME para intervenir en el lugar y asistir a los trabajadores de la obra.
También participan efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Tránsito, que colaboran con el operativo de seguridad.
Como consecuencia del procedimiento, permanece interrumpida totalmente la circulación en el sector de Concepción Arenal al 4051, mientras continúan las tareas de emergencia.