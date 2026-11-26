Operativo de emergencia

Evacuaron a 219 pasajeros del tren Mitre tras un principio de incendio en Palermo

El desperfecto eléctrico se habría originado cuando una chapa quedó enganchada debajo de la formación. Los peritos investigan cómo llegó el objeto a las vías y si fue colocado intencionalmente o se desprendió por los fuertes vientos.