Un incidente eléctrico en una formación del tren Mitre obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia este jueves por la mañana en el barrio porteño de Palermo. Un total de 219 pasajeros fueron evacuados luego de que se registraran chispazos y humo dentro de los vagones, mientras la formación permanecía detenida entre las estaciones Colegiales y Ministro Carranza.
Evacuaron a 219 pasajeros del tren Mitre tras un principio de incendio en Palermo
El desperfecto eléctrico se habría originado cuando una chapa quedó enganchada debajo de la formación. Los peritos investigan cómo llegó el objeto a las vías y si fue colocado intencionalmente o se desprendió por los fuertes vientos.
El episodio comenzó cerca de las 6.30, cuando una chapa quedó enganchada debajo del tren y habría provocado una falla en el sistema de alimentación eléctrica. El objeto fue arrastrado durante algunos metros y generó un principio de incendio en la parte inferior de la formación.
Cómo se produjo el incidente
Según informó Trenes Argentinos, el servicio de la línea Mitre quedó interrumpido en sus tres ramales: Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre. La empresa indicó que el desperfecto se produjo luego de que la formación arrollara una chapa entre las estaciones Colegiales y Carranza.
El contacto provocó chispazos y humo que comenzó a ingresar en los vagones. Algunos pasajeros abrieron ventanas y puertas para ventilar el interior mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia.
Una pasajera relató que la formación emitía chispas cuando intentaban ponerla nuevamente en funcionamiento. También describió la preocupación de quienes permanecían dentro del tren sin poder descender.
Evacuaron a 219 pasajeros
El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que el procedimiento terminó con 219 pasajeros evacuados. Además, otras 16 personas recibieron asistencia en el lugar y no necesitaron ser trasladadas a un centro de salud. Tres de los pasajeros evacuados debieron ser retirados en camilla.
Crescenti explicó que tres personas sufrieron ataques de pánico, aunque ya se encontraban recuperadas al momento de brindar el parte. También señaló que no se registraron cuadros que requirieran atención de urgencia.
El operativo contó con la participación de 50 móviles del SAME y 114 agentes. Según el organismo, la evacuación se completó en 35 minutos y se desarrolló de manera ordenada y sin incidentes, con la colaboración de la Policía, los Bomberos, el Grupo Especial de Rescate y personal de Tránsito de la Ciudad.
Por qué demoraron la evacuación
Uno de los motivos por los que los pasajeros no pudieron bajar inmediatamente fue la necesidad de interrumpir el suministro eléctrico y confirmar que el tercer riel estuviera fuera de servicio.
Crescenti explicó que los equipos debían esperar esa confirmación antes de ingresar a las vías para evitar que los rescatistas también quedaran expuestos al peligro. Una vez garantizadas las condiciones de seguridad, los bomberos pudieron acceder a la formación y organizar el descenso de las personas.
Qué se sabe sobre la chapa que provocó el desperfecto
Las primeras imágenes permitieron observar una chapa de dimensiones considerables que habría quedado enganchada debajo de la formación. El tren la arrastró durante varios metros antes de detenerse, lo que habría desencadenado el desperfecto eléctrico y los chispazos.
Durante la mañana comenzaron las pericias para establecer cómo llegó el objeto hasta las vías. Una de las cuestiones que deberán determinar los investigadores es si fue colocado intencionalmente o si se desprendió como consecuencia de los fuertes vientos registrados durante la noche.