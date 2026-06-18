Diez años de prisión

Condenaron a una exjefa de la Comisaría de Frontera por liderar una red delictiva

María Silvina Asís fue hallada culpable de comandar una asociación ilícita junto con otro alto mando policial. Además de la pena de cárcel, recibió 20 años de inhabilitación. Detenciones ilegales, falsificación de actas y cobro de dádivas forman parte del entramado demostrado.