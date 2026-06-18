En un fallo que sacude a las fuerzas de seguridad provinciales, la jueza Cecilia Álamo condenó este jueves a diez años de prisión a la exjefa de la Comisaría de Frontera, María Silvina Asís (41 años).
Condenaron a una exjefa de la Comisaría de Frontera por liderar una red delictiva
María Silvina Asís fue hallada culpable de comandar una asociación ilícita junto con otro alto mando policial. Además de la pena de cárcel, recibió 20 años de inhabilitación. Detenciones ilegales, falsificación de actas y cobro de dádivas forman parte del entramado demostrado.
La sentencia se dictó al término de un juicio oral celebrado en los tribunales de Rafaela, donde se la encontró coautora de los delitos de asociación ilícita agravada, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional, falsedad ideológica y encubrimiento agravado.
Además de la pena de reclusión, la magistrada le impuso una inhabilitación absoluta de 20 años para ejercer funciones dentro de la fuerza policial.
La fiscal Fabiana Bertero, al frente de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5, representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y se mostró conforme: "La jueza resolvió condenar a la acusada tal como lo habíamos solicitado".
"Empresa delictiva"
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Asís formó parte de una organización criminal que operó de manera continua entre septiembre de 2020 y febrero de 2022 en las localidades de Frontera y Josefina (departamento Castellanos).
Lejos de combatir el delito, la funcionaria utilizó su jerarquía para liderar la red junto con el entonces jefe de Zona de Inspección, Gastón Ezequiel Eletti, quien ya cuenta con condena por esta misma causa.
"Tenían como misión la organización y dirección de recursos materiales y humanos para montar la empresa delictiva aprovechando las facultades y poderes que ostentaban desde sus cargos jerárquicos", argumentó la fiscal Bertero durante el debate.
Entre las maniobras descubiertas, se pudo comprobar que la banda adulteraba y falsificaba actas de procedimientos; ocultaba y omitía información clave para los fiscales del MPA de turno y así garantizaba la impunidad de ciertos delincuentes.
Además, ofrecía custodias policiales ilegales por fuera de la normativa, defraudando fondos del Estado provincial; y exigía y recaudaba sobornos para obtener beneficios económicos que luego repartían de forma piramidal entre los miembros de la red.
Abuso de poder
La condena también sacó a la luz graves hechos de violencia institucional y abuso de autoridad firmados por la propia Asís.
El 21 de septiembre de 2020, en medio de disturbios frente a la Alcaidía, la entonces jefa policial insultó, amenazó y detuvo ilegalmente a un periodista que cubría la noticia, confeccionando posteriormente un acta con datos falsos para justificar el arresto.
La impunidad con la que se manejaba la cúpula policial llegó al ámbito familiar.
El 15 de noviembre de 2021, Asís obligó a un oficial de guardia subalterno a asentar declaraciones falsas en el libro de la comisaría para beneficiar a su propio hijo, quien había estado involucrado en un hecho ilícito.
Ese mismo día, en un acto de extrema gravedad, la jefa policial privó ilegítimamente de la libertad a un adolescente.
El menor fue encerrado en un calabozo durante varias horas bajo condiciones de hostigamiento, con el único objetivo de obligarlo a confesar un delito que supuestamente había cometido.