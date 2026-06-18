Imputaron y pusieron en libertad al preceptor santafesino detenido la semana pasada luego de que lo denunciaran por haber abusado de una alumna. Ramón Antonio F. había regresado a sus funciones en el Complejo Educativo Lourdes el 3 de junio, luego de que un sumario administrativo y una causa judicial, también por abuso, lo mantuvieran separado de su cargo.
Imputaron por abuso al preceptor del Complejo Educativo Lourdes de la ciudad de Santa Fe
Fue denunciado por una alumna y ya había sido investigado por un hecho similar, causa que la fiscalía busca reabrir. Permanecía detenido desde la semana pasada.
Una semana después de su reincorporación al colegio de calle Padre Luis Dusso al 5100 de la ciudad de Santa Fe, fue denunciado y detenido. Este jueves, la fiscal Vivian Galeano le atribuyó la autoría del delito de “abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación”.
La audiencia se desarrolló ante el juez penal Nicolás Falkenberg. Según lo acordado entre la fiscalía y el defensor particular Emanuel Lascurain, el preceptor recuperó la libertad bajo una serie de restricciones.
En el recreo
La fiscal señaló que el abuso ocurrió durante un recreo, cuando el preceptor se acercó a un grupo de chicos. “Concretamente, a la víctima le dio un beso en la frente, le apoyó la mano en el hombro y, en ese contexto, deslizó el brazo y le tocó el pecho”, sostuvo.
Esto habría ocurrido a la vista de otros compañeros, por lo que la investigación continuará en busca de preservar dichos testimonios.
Durante la exposición de los hechos, Galeano detalló que la víctima no pudo alertar lo sucedido de forma inmediata debido a que la escuela técnica y secundaria obliga a los alumnos a dejar sus teléfonos celulares guardados en lockers.
“La manifestación de la menor se da cuando puede acceder a su celular. Le mandó a la mamá” un mensaje contándole lo sucedido, precisó la fiscal. A partir de ese mensaje, la madre se presentó en la institución con apoyo policial, lo que derivó en la inmediata detención del trabajador.
Libertad
Ramón Antonio F. recuperó la libertad bajo una serie de estrictas medidas alternativas a la prisión preventiva. Estas, para la fiscalía, son suficientes para “neutralizar algún riesgo procesal o algún entorpecimiento” mientras se profundiza la recolección de evidencias.
El preceptor tendrá prohibido acercarse al establecimiento educativo y a la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, tanto en días de clase como en eventos escolares o misas. Asimismo, se le impuso una prohibición absoluta de contacto con la alumna denunciante, su familia y cualquier integrante del alumnado de la institución.
Reactivación de la causa previa
La situación procesal del preceptor podría complicarse en el corto plazo, ya que la fiscalía puso la lupa sobre sus antecedentes. Ramón Antonio F. ya había sido denunciado en marzo de 2024 por un hecho de características “muy similares”, por el que luego dictaron una falta de mérito.
Galeano confirmó que ya se entrevistó con la madre de la presunta víctima de aquel año y que planea solicitar una cámara Gesell para reactivar ese expediente. “Esto generaría una nueva atribución imputativa por un hecho diferente que, por supuesto, podría agravar la pena porque se concursan realmente los hechos”, advirtió la funcionaria.