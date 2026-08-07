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Dos heridos

Un conductor alcoholizado provocó un choque múltiple en Villa Crespo

El hecho ocurrió en el cruce de Corrientes y Juan B. Justo, donde el conductor habría cruzado un semáforo en rojo y dos motociclistas fueron trasladados con politraumatismos al Hospital Durand.

El choque ocurrió en Corrientes y Juan B. Justo, en Villa Crespo.El choque ocurrió en Corrientes y Juan B. Justo, en Villa Crespo.
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Un conductor que presuntamente circulaba bajo los efectos del alcohol protagonizó un fuerte choque este viernes por la mañana en el barrio porteño de Villa Crespo. El hombre habría cruzado un semáforo en rojo, atropelló a un motociclista y luego impactó contra dos vehículos.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Corrientes y Juan B. Justo, donde se desplegó un operativo de emergencia que generó cortes parciales en la zona.

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Dos motociclistas trasladados

Como consecuencia del impacto, dos motociclistas, una joven de 27 años y un hombre de 29, resultaron heridos y fueron asistidos por personal del SAME.

Ambos fueron trasladados al Hospital Durand con politraumatismos para recibir atención médica.

El operativo involucró al SAME y a la Policía de la Ciudad.El operativo involucró al SAME y a la Policía de la Ciudad.

Operativo de emergencia

Tras el accidente, equipos de la Policía de la Ciudad y del SAME trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y realizar las tareas correspondientes.

La avenida Corrientes permaneció cerrada al tránsito en su totalidad mientras se desarrollaba el operativo, afectando la circulación habitual en uno de los principales corredores viales de la Ciudad de Buenos Aires.

Investigación tras el choque

El incidente quedó bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Según la información inicial, el conductor habría estado alcoholizado al momento del impacto y habría provocado la secuencia tras pasar un semáforo en rojo.

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