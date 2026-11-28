Dos hombres y una mujer fueron detenidos en la provincia de Córdoba, acusados de participar en un ataque a tiros contra un comercio que había abierto sus puertas recientemente. Como consecuencia del hecho, uno de los socios del establecimiento recibió un disparo y permanece internado en grave estado.
Balearon a uno de los dueños de un comercio recién inaugurado en Córdoba: tres detenidos
El ataque ocurrió en Villa María y dejó a la víctima internada con riesgo de muerte. Los sospechosos fueron interceptados en Bell Ville cuando intentaban escapar en un colectivo rumbo a Buenos Aires.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción 2 de Villa María, encabezada por Juliana Companys, que ordenó la detención de tres personas mayores de edad en la localidad de Bell Ville por su presunta vinculación con un intento de homicidio ocurrido este viernes por la mañana.
Cómo fue el ataque a tiros
Según los primeros elementos reunidos en la investigación, uno de los agresores ingresó al establecimiento armado, se acercó al mostrador donde estaba uno de los socios y, sin decir nada, le disparó.
El proyectil impactó en el hombro derecho de la víctima. Después del ataque, el tirador salió del comercio y escapó junto a otro hombre que lo esperaba en una motocicleta.
El Ministerio Público Fiscal informó que el comerciante fue trasladado al Hospital Pasteur, donde quedó internado en la unidad de terapia intermedia. Al momento del parte oficial, su estado era grave y presentaba riesgo de muerte.
Cómo lograron detener a los sospechosos
Tras el ataque, la Policía de Córdoba inició un operativo de búsqueda bajo las directivas de la fiscalía. A partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores consiguieron reconstruir parte del recorrido de los presuntos responsables.
De esa manera, establecieron que los sospechosos no eran oriundos de Córdoba y que habían abordado un colectivo de línea con destino a Buenos Aires para escapar.
Frente a esa información, se coordinó un operativo entre la Fiscalía, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de la Policía de Córdoba, comisario general Marcelo Marín.
Las autoridades dispusieron un cordón policial que permitió interceptar a los sospechosos en Bell Ville.
Secuestraron un arma
Como resultado del procedimiento, fueron detenidos dos hombres y una mujer, todos mayores de edad. Además, los efectivos secuestraron un arma de fuego y otros elementos que podrían aportar información relevante para el avance de la investigación.
La principal hipótesis apunta a que el ataque podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, aunque esa posibilidad forma parte de las líneas investigativas y deberá ser esclarecida por la Justicia.
Los tres detenidos quedaron vinculados a la causa por el presunto intento de homicidio del comerciante.