Un violento choque frontal ocurrido durante la madrugada de este viernes en la ciudad de Córdoba dejó tres personas heridas. La Policía difundió las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, en las que se observa cómo uno de los vehículos habría cruzado hacia el carril contrario antes de impactar contra otro automóvil.
Un auto invadió el carril contrario y provocó un violento choque en Córdoba: el video
Debido a la fuerza del impacto, los ocupantes de ambos vehículos quedaron atrapados y debieron ser asistidos por los equipos de emergencia. La Policía difundió las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.
El accidente tuvo lugar en la intersección de Octavio Pinto y Emilio Caraffa, en barrio Bajo Palermo. Debido a la fuerza del impacto, los ocupantes de ambos vehículos quedaron atrapados y debieron ser asistidos por los equipos de emergencia.
Rescataron a los ocupantes
Tras el siniestro, personal de Bomberos trabajó en el lugar para asistir y rescatar a las personas que habían quedado atrapadas dentro de los rodados.
Una vez completadas las tareas de rescate, los tres heridos fueron trasladados a distintos centros de salud para recibir atención médica.
A qué hospitales fueron trasladados los heridos
Uno de los conductores fue derivado al Hospital de Urgencias, mientras que su acompañante fue trasladada al Sanatorio Allende, en el Cerro de las Rosas.
La tercera persona involucrada en el accidente fue llevada a la Clínica Universitaria Reina Fabiola.
El video
Las imágenes difundidas por la Policía, registradas por las cámaras del sistema 911, muestran la secuencia del choque.
Según los primeros reportes, el Peugeot en el que viajaban dos jóvenes de 21 años habría cruzado de carril y provocado la colisión frontal. Los ocupantes del vehículo regresaban de un boliche ubicado en la zona.
Un testigo habló sobre el estado de los jóvenes
Un testigo que se acercó para intentar ayudar a los ocupantes del automóvil relató que los jóvenes “tenían olor a alcohol” y “no reaccionaban”.
El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad y es parte de las actuaciones para esclarecer cómo se produjo el violento accidente