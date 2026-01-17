Detuvieron al hombre que tuvo una cita con la mujer encontrada maniatada en Córdoba

La investigación por el violento ataque sufrido por Tania Suárez, la mujer que fue hallada maniatada y con signos de una brutal golpiza tras asistir a una cita pactada, dio en las últimas horas un paso clave. La causa, que conmociona a Córdoba, comenzó a arrojar resultados concretos a partir del trabajo de las fuerzas de seguridad y la Justicia.
En ese marco, fue detenido el principal sospechoso, el hombre con el que la víctima se había encontrado en el centro de la capital provincial.
Elprincipalsospechoso
La Policía de Córdoba concretó la detención luego de una serie de allanamientos realizados tras el análisis de cámaras de seguridad y el rastreo de las comunicaciones previas de la víctima. Los investigadores lograron identificar al hombre que ingresó junto a Tania al edificio donde se produjo el ataque.
Si bien el arresto representa un avance significativo, la pesquisa continúa abierta, ya que ahora se intenta determinar si otras personas participaron del hecho o colaboraron de algún modo.
Posiblescómplices
A pesar del alivio que generó la detención, la familia de Tania mantiene cautela. La mujer, de 35 años, se encuentra fuera de peligro, pero persisten interrogantes sobre lo ocurrido durante las horas en las que estuvo desaparecida.
Encontraron con vida a Tania Suárez tras dos días de búsqueda e incertidumbre.
El modo en que fue atacada —atada con precintos y golpeada con extrema violencia— refuerza la hipótesis de que el agresor pudo haber contado con apoyo logístico de terceros que habrían ingresado al lugar posteriormente.
En paralelo, la Policía continúa realizando pericias sobre el teléfono celular del detenido con el objetivo de identificar eventuales coautores y reconstruir la secuencia completa de los hechos.
La salida que terminó en pesadilla
El domingo por la tarde, cerca de las 18, Tania salió de su casa en barrio Argüello Norte y tomó un Uber para encontrarse con un hombre que había conocido a través de Facebook Parejas. El plan era sencillo: tomar mates en una plaza.
Durante las primeras horas mantuvo contacto con su hija adolescente, aunque uno de los mensajes encendió las alarmas. A las 19:04 le avisó que había llegado, pero advirtió que el hombre no coincidía con la foto del perfil. Con el paso del tiempo, los mensajes comenzaron a reflejar incomodidad y preocupación.
Tania relató que el hombre se mostraba insistente y que había aparecido un amigo suyo, a quien no conocía. Prometió regresar alrededor de las 20:30, pero nunca volvió a comunicarse.
Labúsqueda
Al perder todo contacto con ella durante la noche del domingo, la familia realizó la denuncia y el lunes se formalizó la presentación judicial. La investigación se puso en marcha para reconstruir sus últimos movimientos, con datos que indicaban que se había dirigido hacia la zona del Parque Sarmiento.
Mientras continuaban las tareas de búsqueda y se organizaban movilizaciones para pedir su aparición, el martes se confirmó el hallazgo de Tania en La Cumbre, en la zona de sierras. La mujer fue encontrada atada y de inmediato trasladada para recibir atención médica y realizar los estudios correspondientes.
Continuidad de la causa
Tras el hallazgo, Tania quedó internada bajo observación médica y posteriormente fue derivada al Polo de la Mujer para continuar con el abordaje integral del caso. En paralelo, la Justicia dispuso medidas para preservar pruebas, testimonios y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.
La causa continúa en etapa de investigación y se esperan nuevas actuaciones judiciales para esclarecer quiénes fueron los responsables del ataque y qué sucedió durante el tiempo en el que la víctima permaneció desaparecida.