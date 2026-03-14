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Córdoba: un policía murió al ser baleado por el dueño de una casa durante un robo

La víctima fue el suboficial Luis Azabal, de 56 años, quien recibió un disparo cuando ingresó a la vivienda donde se había producido el asalto y falleció poco después en el Sanatorio Allende del Cerro.

El agente Luis Azabal entró a la casa durante un operativo para buscar a los ladrones.El agente Luis Azabal entró a la casa durante un operativo para buscar a los ladrones.
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Un suboficial principal de la Policía de Córdoba murió el jueves por la noche luego de recibir un disparo cuando ingresó a una vivienda donde se había producido un asalto en la zona norte de Córdoba. El tiro fue efectuado por el propietario de la casa, quien aseguró que creyó que se trataba de uno de los delincuentes.

La víctima fue identificada como Luis Azabal, de 56 años, quien estaba próximo a jubilarse. Tras resultar herido, fue trasladado de urgencia al Sanatorio Allende del Cerro, pero falleció poco después debido a la gravedad de la lesión.

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Un asalto previo en una vivienda

El episodio ocurrió alrededor de las 21 en una casa ubicada sobre la calle Nepper al 5900, en el barrio Villa Belgrano.

Según la reconstrucción inicial, al menos dos delincuentes armados irrumpieron en la vivienda y amenazaron a la pareja que se encontraba en el interior. Durante el robo, los asaltantes ataron a la mujer mientras exigían dinero al dueño de la casa, identificado como Paolo Zambelli, de 39 años.

En medio del asalto, uno de los ladrones habría apoyado un cuchillo cerca del cuello de la víctima para presionarlo. Finalmente, los delincuentes escaparon con más de 1000 dólares y otros objetos de valor.

El operativo policial y el disparo fatal

Vecinos que advirtieron la situación alertaron a la policía, lo que motivó un operativo cerrojo en la zona para intentar localizar a los sospechosos. Los agentes comenzaron un rastrillaje en distintas viviendas, patios y techos del barrio.

En ese contexto, el suboficial Azabal ingresó a la casa que había sido asaltada. Por motivos que aún se investigan, Zambelli disparó con una pistola 9 milímetros marca Glock.

El proyectil impactó en la clavícula izquierda del policía y continuó su trayectoria hasta el corazón. A pesar de que fue trasladado rápidamente a un centro médico, el agente murió poco después.

Investigación judicial

Tras el hecho, Zambelli fue detenido en el lugar, aunque recuperó la libertad horas más tarde. En un primer momento, la Justicia lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Sin embargo, posteriormente la carátula fue modificada a homicidio por exceso en la legítima defensa.

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