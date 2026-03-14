Lo confundió con un ladrón

Córdoba: un policía murió al ser baleado por el dueño de una casa durante un robo

La víctima fue el suboficial Luis Azabal, de 56 años, quien recibió un disparo cuando ingresó a la vivienda donde se había producido el asalto y falleció poco después en el Sanatorio Allende del Cerro.