Por unanimidad

La Corte provincial ratificó la condena para un hombre que abusó de su hijo en Avellaneda

El máximo tribunal de Santa Fe resolvió denegar el recurso extraordinario pedido de la defensa para llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación. El condenado, identificado como C.E.L., continuará cumpliendo su pena en la cárcel.