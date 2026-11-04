Tres hombres fueron formalmente imputados este miércoles como coautores del femicidio de María Celeste Santillán, hallada sin vida el lunes de la semana pasada en un descampado de la ciudad de Recreo.
Femicidio en Recreo: imputaron a los tres detenidos por el atroz crimen de una mujer en un descampado
Las fiscales detallaron la mecánica del ataque y la ejecución de un plan criminal coordinado para dar muerte a María Celeste Santillán. El viernes se discutirá la prisión preventiva.
La audiencia, presidida por el juez penal Octavio Silva, fue realizada este miércoles a media mañana en la sala 1 del anexo de los tribunales de Santa Fe.
Las fiscales María Rosario Haeffeli y Agustina Aimi atribuyeron a José Hernán L. (48), Gerardo S. (41) y Sebastián Santiago M. (36) la coautoría del delito de “homicidio calificado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio)”.
De acuerdo con lo expuesto, dos de los tres detenidos mantenían una relación de pareja ocasional con la víctima al momento en que se desencadenó el ataque mortal, por lo que al delito imputado se le sumó el agravante del vínculo.
La asistencia técnica de los tres acusados fue ejercida por la defensora pública Silvina Corvalán. La fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva, la cual será discutida el próximo viernes, en horario a confirmar.
Plan criminal
De acuerdo con la atribución expuesta por las fiscales Haeffeli y Aimi, el hecho ocurrió el pasado 26 de octubre en un rango horario ubicado entre las 9 y las 21 horas. El ataque se ejecutó en un sector de descampado localizado en inmediaciones de calle Alberdi en su intersección con Misiones, en la ciudad de Recreo.
Según la fiscalía, los tres imputados actuaron "de manera conjunta y coordinada, previa distribución de roles, conforme un plan criminal previamente diagramado". Para concretar el hecho, interceptaron a la mujer en dicho descampado aprovechándose de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima.
María Celeste transitaba una situación de calle y padecía consumo problemático de estupefacientes, circunstancias que "anularon su posibilidad de resistencia" frente a los tres agresores. En ese contexto, los acusados ejercieron una fuerza letal mediante el empleo de una soga, provocándole la muerte por asfixia mecánica.
Posteriormente, con la finalidad de asegurar la impunidad del hecho, los agresores ocultaron el cuerpo y lo cubrieron con malezas en el mismo terreno descampado.
Antecedente condenatorio
Tras la audiencia, las fiscales explicaron que "el informe preliminar del médico forense determinó que la mecánica fue asfixia por compresión, o sea por ahorcamiento". Además, confirmaron que se extrajeron muestras biológicas de la víctima y de los imputados para peritajes de ADN.
Las investigadoras remarcaron la asimetría de poder ejercida por los tres atacantes sobre la víctima, y también se refirieron a los antecedentes de los imputados. Revelaron que uno de ellos, Sebastián M., cuenta con una condena previa en la provincia del Chaco por un delito de “abuso sexual con acceso carnal”. Cumplió una pena de diez años de prisión efectiva.
El viernes 6 de noviembre se definirá el futuro procesal de los tres imputados. La fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva. Durante la audiencia se revelarán detalles de la investigación.