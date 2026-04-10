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Robaron en el predio de Cosmos Fútbol Club: el daño provocado supera los 5 millones de pesos

Delincuentes violentaron una casona donde se guardan los elementos de entrenamiento. Se llevaron unas 70 pelotas y camisetas. Un directivo de la institución brindó detalles sobre cómo fue el hecho.

Robo y destrozos en Cosmos Futbol Club. Foto: GentilezaRobo y destrozos en Cosmos Futbol Club. Foto: Gentileza
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Un nuevo hecho de inseguridad se produjo en las instalaciones de Cosmos Futbol Club, de la ciudad de Santa Fe, donde delincuentes se llevaron gran cantidad de pelotas de futbol y otros elementos, en un hecho que les dejó un perjuicio de varios millones de pesos.

Gustavo Ferroglio, presidente de la institución ubicada en el complejo Las Achiras, en Callejón Funes 2100, comentó que "el hecho se produjo durante la mañana del miércoles. Los delincuentes aprovecharon que en esos momentos el club queda sin vigilancia".

Abertura violentada

"Rompieron una abertura de una casona donde se guardan los elementos de entrenamiento y se llevaron unas 70 pelotas de futbol, ademas de camisetas y otros elementos que utilizamos para las prácticas deportivas".

robo en club cosmosLa ventana por donde ingresaron los delincuentes. Foto: Gentileza

"Debido al incidente ayer tuvimos grandes problemas para practicar. Algunas divisiones quedaron sin entrenar. Luego gracias a la predisposición de algunos padres y unos chicos, ellos acercaron pelotas ya así se pudo volver a entrenar".

"Si bien las pelotas no eran nuevas, habían sido compradas hace poco. Cada pelota vale aproximadamente unos cien mil pesos. Así que entre todo el daño que nos hicieron supera los 5 millones de pesos".

Esfuerzo de padres y socios

Respecto de cómo piensan hacer para seguir, el dirigente dijo que "como siempre vamos a hacer un esfuerzo entre todos realizando algunas polladas, venta de rifas o algo así como para poder juntar dinero y poder volver a comprar los elementos".

Por último se mostró preocupado por la inseguridad que impera en la zona. "Este no es el primer robo que sufrimos. Cada dos meses nos estan robando o haciendo algún destrozo. Pedimos por favor que la policía si puede refuerce la vigilancia en este barrio", sentenció.

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