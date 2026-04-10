Inseguridad en Santa Fe

Robaron en el predio de Cosmos Fútbol Club: el daño provocado supera los 5 millones de pesos

Delincuentes violentaron una casona donde se guardan los elementos de entrenamiento. Se llevaron unas 70 pelotas y camisetas. Un directivo de la institución brindó detalles sobre cómo fue el hecho.