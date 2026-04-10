La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Microtráfico de la Región I, realizó una serie de procedimientos en la ciudad de Santa Fe. El operativo culminó con una mujer detenida, otras dos aprehendidas y el secuestro de estupefacientes, armas de fuego y diversos elementos de interés para la investigación.
La PDI detuvo a una mujer por microtráfico en Santa Fe y secuestró drogas, armas y dinero
En el procedimiento hubo decomiso de cocaína, armas de fuego, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Otras dos mujeres fueron aprehendidas y se aguarda si pesan cargos contra ellas.
La pesquisa se inició a partir de tareas de análisis criminal desarrolladas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General y se inscribe en los lineamientos del Plan de Persecución Penal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Con conocimiento del fiscal interviniente, Eric Fernández, y autorización del juez Leandro Lazzarini, el jueves se concretaron dos allanamientos en domicilios de la capital provincial.
Cocaína y marihuana
El primero tuvo lugar en un inmueble de calle Gaboto al 6100, donde los efectivos aprehendieron a una mujer de 47 años -identificada por sus iniciales como M. V. G.- y secuestraron 14 teléfonos celulares, $ 61.200 en efectivo, una balanza de precisión, papeles satinados para el fraccionamiento de droga, un plato con vestigios de cocaína y picadura de marihuana sin determinar.
El segundo procedimiento se realizó en inmediaciones de Gaboto al 6200. Allí, el personal policial incautó cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión y 159 envoltorios de papel satinado con un total de 37 gramos de cocaína.
También se halló un trozo compacto de 12 gramos y 10 envoltorios de nylon con 2,3 gramos, lo que suma un total aproximado de 51,3 gramos de esa sustancia.
Dinero y armas
En el lugar se secuestraron además $ 97.250 en efectivo, una notebook, una escopeta calibre 12 con 56 cartuchos intactos y una pistola calibre 9 milímetros con dos cargadores y municiones, entre otros elementos vinculados a la causa.
En ese mismo procedimiento fue detenida una mujer de 38 años, identificada como Y.E.G., y aprehendida otra de 67 años, cuyas iniciales son T.O.S.
Por disposición del fiscal interviniente, las tres mujeres quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias de la investigación para establecer la responsabilidad en los delitos investigados.