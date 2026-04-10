Un intento de robo fue frustrado en la noche del jueves en la ciudad de Santa Fe, luego de la rápida intervención de efectivos del Comando Radioeléctrico que lograron aprehender a un sospechoso tras una breve persecución a pie.
Intentó robar un automóvil y fue detenido tras una breve persecución
Ocurrió en 12 de Infantería al 1900. El hombre fue sorprendido dentro de un vehículo con el vidrio dañado. Intentó huir pero fue detenido
El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 22.20 en inmediaciones de 12 de Infantería al 1900, en jurisdicción de barrio Guadalupe Oeste, mientras los uniformados realizaban patrullajes preventivos.
De acuerdo a fuentes policiales, la situación se originó cuando los agentes detectaron un automóvil estacionado con el vidrio de la puerta delantera, del lado del acompañante, visiblemente dañado.
Al aproximarse para verificar lo ocurrido, los efectivos advirtieron la presencia de un hombre en el interior del vehículo, lo que encendió las alertas sobre un posible ilícito en curso.
Fuga, persecución y aprehensión
Al notar la presencia policial, el sospechoso —un hombre de 30 años— descendió del rodado e intentó darse a la fuga a pie.
En ese momento se inició un seguimiento controlado que se extendió por escasos metros y culminó con la interceptación del individuo. Según se informó, el sujeto ofreció resistencia durante el procedimiento, aunque finalmente fue reducido por el personal actuante.
A disposición de la Justicia
Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como tentativa de robo y resistencia a la autoridad.
En tanto, se continúan con las actuaciones de rigor para esclarecer completamente lo sucedido y determinar si el involucrado guarda relación con otros hechos similares en la zona.