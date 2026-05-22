Santa Fe

Fue a cuidar a su esposa internada y le robaron la moto frente al hospital Iturraspe

Víctor había dejado el vehículo estacionado y asegurado en uno de los ingresos al nosocomio mientras acompañaba a su pareja internada. Al salir, descubrió que delincuentes se habían llevado la motocicleta pese a la presencia de vigilancia y cámaras en el sector.