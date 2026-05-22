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Secuestro de vehículos con irregularidades en talleres mecánicos de Santa Fe

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Automotores Región 1, realizó inspecciones en talleres mecánicos de la ciudad de Santa Fe en el marco de controles preventivos y tareas de verificación vehicular.

Se controló un total de 33 vehículos. Foto: GentilezaSe controló un total de 33 vehículos. Foto: Gentileza
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La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Automotores Región 1, realizó inspecciones en talleres mecánicos de la ciudad de Santa Fe en el marco de controles preventivos y tareas de verificación vehicular.

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Durante los procedimientos, personal especializado controló un total de 33 vehículos y detectó irregularidades en dos automóviles que presentaban anomalías en sus numeraciones identificatorias, entre ellas supresión y adulteración de estampes seriales.

Asimismo, los efectivos constataron un cuatriciclo con irregularidades en la numeración del motor y un block de motovehículo con prohibición registral de circulación. En este último caso, se exhibió documentación judicial correspondiente.

allanamientos talleres mecánicosInspecciones en talleres mecánicos de Santa Fe. Foto: Gentileza

Por disposición de la fiscalía interviniente, se realizaron las actuaciones de rigor y se procedió al secuestro preventivo de los vehículos involucrados, mientras continúan las tareas investigativas para determinar sus procedencias y eventuales responsabilidades penales.

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