La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Automotores Región 1, realizó inspecciones en talleres mecánicos de la ciudad de Santa Fe en el marco de controles preventivos y tareas de verificación vehicular.
Secuestro de vehículos con irregularidades en talleres mecánicos de Santa Fe
La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Automotores Región 1, realizó inspecciones en talleres mecánicos de la ciudad de Santa Fe en el marco de controles preventivos y tareas de verificación vehicular.
Durante los procedimientos, personal especializado controló un total de 33 vehículos y detectó irregularidades en dos automóviles que presentaban anomalías en sus numeraciones identificatorias, entre ellas supresión y adulteración de estampes seriales.
Asimismo, los efectivos constataron un cuatriciclo con irregularidades en la numeración del motor y un block de motovehículo con prohibición registral de circulación. En este último caso, se exhibió documentación judicial correspondiente.
Por disposición de la fiscalía interviniente, se realizaron las actuaciones de rigor y se procedió al secuestro preventivo de los vehículos involucrados, mientras continúan las tareas investigativas para determinar sus procedencias y eventuales responsabilidades penales.