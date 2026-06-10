Un hombre fue aprehendido durante la tarde del lunes luego de un operativo desplegado por efectivos de la Comisaría 3ª y del Comando Radioeléctrico, en el marco de una investigación por un presunto hecho de amenazas ocurrido en la zona de Avellaneda y Córdoba.
Lo denunciaron por amenazas y cayó tras intentar escapar en bicicleta en barrio Candioti
El procedimiento se originó a partir de la denuncia realizada por una joven de 18 años que señaló a su expareja como responsable de un episodio de violencia. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó huir, pero fue interceptado por un operativo conjunto de la Comisaría 3ª y el Comando Radioeléctrico.
La intervención policial se inició cuando una joven de 18 años se presentó en la dependencia policial para denunciar una situación de violencia que tendría como protagonista a su expareja.
A partir de los datos aportados por la denunciante, los uniformados se dirigieron hacia el domicilio de un familiar con el objetivo de ampliar la información y reconstruir las circunstancias del episodio.
Estaba armado
Ya en el lugar, una mujer manifestó a los agentes que momentos antes el hombre señalado se había presentado en la vivienda y habría proferido amenazas. Según relató, el individuo tendría en su poder un arma de fuego, aunque aclaró que durante el incidente no llegó a exhibirla.
Mientras el personal policial realizaba las actuaciones correspondientes y recababa testimonios, advirtió la presencia del supuesto involucrado en las inmediaciones.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el hombre habría advertido la presencia de los uniformados y, de inmediato, emprendió la fuga a bordo de una bicicleta de color negro.
Búsqueda y captura
Ante esta situación, se activó un operativo de búsqueda y seguimiento, solicitándose la colaboración de efectivos del Comando Radioeléctrico. Minutos después, y tras un rápido despliegue en la zona, los agentes lograron interceptar y aprehender al sospechoso.
El procedimiento permitió restablecer la situación y trasladar al hombre a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones correspondientes.
Por estas horas, los investigadores procuran determinar con precisión las circunstancias que rodearon el hecho denunciado y establecer la eventual responsabilidad del aprehendido en los episodios que motivaron la intervención policial.