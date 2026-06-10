Santa Fe

Lo denunciaron por amenazas y cayó tras intentar escapar en bicicleta en barrio Candioti

El procedimiento se originó a partir de la denuncia realizada por una joven de 18 años que señaló a su expareja como responsable de un episodio de violencia. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó huir, pero fue interceptado por un operativo conjunto de la Comisaría 3ª y el Comando Radioeléctrico.