Se derrumbó un boliche en Buenos Aires: colapsó parte del escenario y dejó heridos

Un impactante derrumbe se produjo durante la madrugada del domingo en un boliche de la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires, donde parte de la estructura del escenario colapsó en plena actividad y provocó escenas de pánico entre los asistentes.
El episodio dejó al menos nueve personas heridas y obligó a evacuar a cientos de jóvenes que estaban en el lugar.
Cómo ocurrió el derrumbe dentro del bolicheMirá tambiénVideo: 16 dotaciones combatieron un incendio en una fábrica textil de Lanús
El hecho ocurrió en el local nocturno Archi, ubicado sobre la avenida Rafael Obligado, en una de las zonas más concurridas de la noche porteña. De acuerdo con los primeros reportes, una estructura metálica que sostenía luminarias y equipos de sonido se desprendió y cayó sobre el sector donde había mesas y público.
Testigos señalaron que el colapso fue repentino y que generó momentos de confusión. La música se detuvo de inmediato y el personal del lugar activó protocolos internos para guiar a los asistentes hacia las salidas, mientras se daba aviso a los servicios de emergencia.
Imágenes difundidas por medios nacionales mostraron la estructura caída en una zona tipo terraza con vista al río, donde se concentraba parte del público al momento del incidente.
Amplio operativo
Mirá tambiénFuego en un edificio de Constitución: 70 evacuados y 16 asistidos
Tras el llamado al 911, se desplegó un operativo de gran magnitud. El SAME envió varias ambulancias al lugar y trabajó junto a Bomberos de la Ciudad y efectivos policiales para asistir a los heridos y ordenar la evacuación total del establecimiento.
Según el parte preliminar, nueve personas sufrieron politraumatismos y distintos golpes producto del impacto. Algunos fueron trasladados a hospitales porteños como el Pirovano, el Rivadavia y el Fernández, mientras que otros recibieron atención médica en el lugar.
En paralelo, se dispuso la evacuación de aproximadamente 700 personas que se encontraban dentro del boliche. El procedimiento se realizó de forma urgente para evitar nuevos riesgos ante la posibilidad de desprendimientos adicionales.
Las autoridades también realizaron cortes en la circulación sobre la avenida Costanera Rafael Obligado para facilitar las tareas de asistencia y peritaje, mientras los equipos especializados inspeccionaban la estructura dañada.
Por el momento, se investigan las causas del derrumbe. Las primeras hipótesis apuntan a una falla en el sistema de montaje de las estructuras de iluminación, aunque no se descarta un problema estructural más amplio.
El caso permanece en desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados de los peritajes técnicos que permitirán determinar responsabilidades y establecer si el boliche contaba con las condiciones de seguridad necesarias para funcionar.