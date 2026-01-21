Sin heridos

Córdoba: colapsó una pared de una cochera y cuatro autos quedaron sepultados

El derrumbe ocurrió este martes al mediodía en barrio General Paz, en un galpón de Jacinto Ríos al 300. No hubo heridos, pero Defensa Civil y Bomberos realizaron un operativo y se investigan posibles vínculos con una excavación cercana.