Córdoba: colapsó una pared de una cochera y cuatro autos quedaron sepultados
El derrumbe ocurrió este martes al mediodía en barrio General Paz, en un galpón de Jacinto Ríos al 300. No hubo heridos, pero Defensa Civil y Bomberos realizaron un operativo y se investigan posibles vínculos con una excavación cercana.
Córdoba: colapsó una pared de una cochera y cuatro autos quedaron sepultados
Un derrumbe ocurrido este martes al mediodía en barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba, generó fuertes daños materiales en una cochera y encendió la alarma en toda la cuadra. Una pared de un galpón cedió de manera repentina y los escombros cayeron sobre varios vehículos estacionados.
El episodio se registró sobre Jacinto Ríos al 300, y dejó cuatro autos aplastados por la mampostería. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos y personal de Defensa Civil para asegurar el perímetro y evaluar el riesgo de nuevos desprendimientos.
Según la información preliminar, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, la escena fue impactante: autos cubiertos por bloques de material, polvo en suspensión y un operativo preventivo que obligó a restringir la circulación en el sector.
Córdoba: colapsó una pared de una cochera y cuatro autos quedaron sepultados
Daños materiales
El parte inicial indicó que los vehículos afectados fueron un Toyota Corolla blanco, un Renault Logan gris, un Ford Focus blanco y una Nissan Kicks blanca. Las tareas se concentraron en garantizar que el galpón no presentara nuevas fallas estructurales y evitar la exposición de vecinos.
Además del daño sobre los autos, hubo afectaciones en inmuebles linderos. Se constataron grietas en paredes y la necesidad de revisar ambientes internos, mientras se avanzaba con un relevamiento técnico para medir el impacto del colapso.
En ese marco, también se registraron pérdidas de gas y agua en áreas comprometidas, lo que derivó en cortes preventivos de servicios en puntos específicos. Las inspecciones continuarán para determinar si existen riesgos adicionales.
Córdoba: colapsó una pared de una cochera y cuatro autos quedaron sepultados
Hipótesis
Una de las líneas de investigación apunta a una obra en construcción cercana, vinculada a una excavación en el mismo sector. La hipótesis preliminar sostiene que el movimiento de suelo podría haber provocado fisuras previas que, con el paso de las horas, derivaron en el desprendimiento.
Por el momento, esa posibilidad no fue confirmada de manera oficial y será materia de pericias. La investigación deberá precisar si se cumplieron las condiciones de seguridad exigidas para trabajos de excavación y cómo se comportaron las estructuras vecinas.
También se reportó el daño total de un baño en una propiedad lindante y la aparición de grietas en una pared de lavadero, según la evaluación inicial. El objetivo ahora es determinar el grado de afectación real y si es necesaria alguna medida extra de resguardo.
Pericias
El derrumbe se sintió con claridad en toda la cuadra. Testigos indicaron que el estruendo fue inmediato y que, en segundos, se levantó una nube de polvo. La prioridad del operativo fue despejar el área y asegurar que nadie quedara en una zona de posible colapso.
Defensa Civil continuará con inspecciones técnicas durante las próximas horas para definir si el lugar es habitable, si la estructura requiere refuerzos y si corresponde adoptar medidas sobre la obra bajo análisis. Hasta entonces, el sector permanece con restricciones.
Mientras se aguardan los informes, el caso vuelve a poner en foco el efecto de las construcciones en zonas urbanas consolidadas y la importancia de los controles para evitar que una excavación termine impactando en la seguridad de toda una cuadra.