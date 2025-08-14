Lucha contra el narcotráfico

Desactivaron un búnker narco en Frontera: "Estos trabajos son claves para recuperar la seguridad", dijo Cococcioni

El Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe destacó el trabajo conjunto con otras fuerzas de seguridad y la importancia de combatir el microtráfico de drogas y la violencia vinculada a estos delitos.