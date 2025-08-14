Desactivaron un búnker narco en Frontera: "Estos trabajos son claves para recuperar la seguridad", dijo Cococcioni
El Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe destacó el trabajo conjunto con otras fuerzas de seguridad y la importancia de combatir el microtráfico de drogas y la violencia vinculada a estos delitos.
Desactivaron un búnker narco en Frontera. Foto: gentileza MPA.
Este jueves 14 de agosto por la mañana, derribaron un búnker vinculado al microtráfico de drogas y a violencias altamente lesivas en la ciudad de Frontera, departamento Castellanos. El inmueble, ubicado en calle 96, entre 9 y 11, había sido señalado hace tiempo por los vecinos como un punto clave para actividades ilícitas en la región.
El derribo fue autorizado por el juez Nicolás Stegmayer, tras un pedido formulado por la fiscal Fabiana Bertero, el fiscal Franco Carbone, del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, y el Fiscal Regional, Carlos Vottero. Esta acción se enmarca dentro de los Objetivos Priorizados del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su Plan de Persecución Penal, orientado a combatir el microtráfico y las violencias asociadas en las localidades del interior.
El operativo contó con la participación del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Coccocioni, quien supervisó el proceso, junto con la secretaria de Gestión Institucional y el subsecretario de Análisis Criminal de la cartera, Virginia Coudannes y Sebastián Montenote, respectivamente.
Tras la intervención, el responsable de la cartera de seguridad santafesina habló con El Litoral y resaltó que uno de los principales objetivos de su trabajo fue desactivar los puntos de venta de estupefacientes en barrios, los cuales a menudo generan una serie de delitos asociados. "Muchas veces, estos puntos son un verdadero factor criminógeno. Al lado de estos puntos de venta hay otros delitos, como gente armada, y muchos problemas asociados”, comentó Cococcioni.
Con esa premisa, el ministro recordó que la lucha contra el microtráfico y la violencia ha sido parte fundamental del paquete de leyes impulsado por su ministerio. “Hoy, uno de los lugares que derrumbamos había sido sede de un homicidio directamente relacionado con la conflictividad en la zona, que terminó con la muerte de un niño hace poco”, detalló.
Coccocioni destacó el trabajo conjunto con otras fuerzas de seguridad. Foto: gentileza MPA.
Trabajo conjunto y coordinación interprovincial
Cococcioni también mencionó la importancia de la colaboración entre provincias para abordar problemas que cruzan las fronteras territoriales. “Hoy estuvimos en Frontera, en una zona crítica, sabiendo que este trabajo debe ser intensivo y en combinación con otras fuerzas de seguridad, como la Policía de Córdoba”, explicó.
En esa línea destacó la problemática de los lugares limítrofes, como ocurre en Frontera, donde un cruce de calles puede representar un cambio de jurisdicción y complicar la intervención de las autoridades. “Parece que cruzas la calle y ya cambió el mundo, pero es necesario un trabajo mancomunado para enfrentar estos desafíos”, comentó el ministro.
Derribaron un búnker vinculado al microtráfico. Foto: gentileza MPA.
El trabajo en Rafaela
En la entrevista, el ministro también compartió los avances que se han logrado en las políticas de seguridad en Rafaela, destacando el buen desempeño de la Policía local. “Por ejemplo, en Rafaela, la Policía realiza un promedio de 70 identificaciones por día en la calle. Además, cuenta con un tiempo de respuesta que no supera los 7 minutos, lo cual es un gran avance”, resaltó.
Además, Cococcioni explicó que la ciudad cuenta con un importante despliegue policial, con entre 17 y 18 patrulleros patrullando la ciudad en horarios claves. “En relación con cómo comenzó, estos son logros muy positivos. Pero debemos seguir trabajando, ya que, aunque no tengamos grandes delitos de violencia, debemos ser firmes”, afirmó.
