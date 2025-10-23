En Gregorio de Laferrere

Una adolescente de 15 años está desaparecida desde el lunes en el conurbano bonaerense

Familiares realizan una manifestación en la ruta 21 en la localidad de Gregorio de Laferrere (partido de La Matanza) para solicitar colaboración ciudadana y avances en la investigación de la joven de 15 años que salió del colegio el lunes al mediodía y no volvió.