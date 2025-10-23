Una adolescente de 15 años está desaparecida desde el lunes en el conurbano bonaerense

La joven de 15 años, Alma Milagros Malagreca, está desaparecida desde el mediodía del lunes 20 de octubre, cuando salió del colegio en la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza, y no regresó a su domicilio familiar.
Familiares realizan una manifestación en la ruta 21 en la localidad de Gregorio de Laferrere (partido de La Matanza) para solicitar colaboración ciudadana y avances en la investigación de la joven de 15 años que salió del colegio el lunes al mediodía y no volvió.
Las autoridades de la Dirección de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires (DDI La Matanza) trasladaron el caso y, junto con la organización civil Desaparecida.org, la familia inició una búsqueda intensa en la zona del conurbano.
Según el relato familiar, Alma Milagros salió del colegio al mediodía del lunes y al momento de desaparecer vestía un pantalón negro, remera blanca y llevaba una mochila de la marca del club de fútbol Boca Juniors.
“Da miedo. Desapareció con un supuesto conocido, o que se está conociendo. Nosotros se lo impedimos, el muchacho tiene 23 años. No estábamos de acuerdo. No sabemos si se fue con él o está raptada”, señaló el padre de la joven en una manifestación.
La familia sostiene que no estaban conformes con la relación que la adolescente mantenía con un joven de 23 años, y pide que esa persona se presente ante los investigadores para prestar declaración.
Las primeras horas tras la desaparición se destinaron a rastrillajes en diferentes puntos de La Matanza, con carteles, difusión en redes sociales y presencia de allegados a la joven.
La noche del martes 22 de octubre, familiares y vecinos realizaron una manifestación sobre la Ruta 21 —una de las arterias principales de Laferrere— para visibilizar el caso, exigir mayor celeridad en la investigación e instar a la comunidad a aportar datos.
En redes sociales, la hermana mayor de Alma publicó que la joven “salió del colegio a las 12:20 del mediodía”, y que se habilitaba desde ese momento cualquier información sobre su paradero.
La familia hizo un llamamiento para que quienes tengan algún indicio llamen a la policía o se acerquen a colaborar con la pesquisa. Hasta el momento no se ha difundido una imagen oficial reciente, aunque las publicaciones familiares incluyen una foto de la joven con datos de contacto.
Desde el proceso de búsqueda, los investigadores no confirmaron públicamente que exista una hipótesis preferencial, más allá del análisis de la posible vinculación de la joven con el joven de 23 años.
Tampoco se informó sobre indicios que permitan definir si se trata de una salida voluntaria o de un caso con participación de terceros.
La DDI La Matanza continúa operativos de búsqueda en la zona del conurbano bonaerense, con relevamiento de cámaras, declaración de testigos y patrullajes específicos.
Asimismo, la organización Desaparecida.org colaboró con la difusión del caso y brinda acompañamiento a la familia para asegurar que el caso se mantenga visible en medios y redes sociales.
La familia de Alma hace énfasis en que cualquier información —aunque parezca mínima— puede ser de utilidad, y pide discreción y responsabilidad al momento de aportar datos, para no interferir en la investigación en curso.
