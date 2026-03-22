Desvalijaron un polirubro en pleno centro de San José del Rincón

La inseguridad volvió a golpear con fuerza en San José del Rincón. El sábado delincuentes desvalijaron un comercio ubicado en pleno centro, tras violentar accesos y llevarse desde mercadería hasta el sistema informático del local. El hecho ocurrió en un multirrubro situado sobre calle San Martín al 2300 y es investigado por la policía.
El blanco fue el comercio “Multirrubro 2024”, que amaneció completamente saqueado. Según se pudo reconstruir, los ladrones actuaron durante la noche con tiempo y sin interrupciones.
Negocio desvalijado en San José del Rincón. Foto: Gentileza
Para ingresar, arrancaron una reja amurada a la pared y luego forzaron las puertas con herramientas. Parte de esos elementos, destornilladores, fueron hallados por personal policial a unos 30 metros del lugar, lo que refuerza la hipótesis de un accionar organizado.
Todo indica que no se trató de un hecho aislado ni improvisado: por el volumen de lo sustraído, habrían participado varias personas.
“Nos vaciaron el negocio”
Soledad, propietaria del local, relató cómo se enteró del robo: fue su hijo, que se encuentra en Tierra del Fuego, quien le avisó tras recibir un mensaje de un conocido.
Negocio desvalijado en San José del Rincón. Foto: Gentileza
“Nos rompieron la pared para sacar la reja. Después forzaron las puertas. Se llevaron de todo”, explicó con visible angustia.
El listado de lo robado es tan amplio como llamativo: computadoras, celulares, bebidas alcohólicas, cigarrillos, alimentos, medicamentos y hasta productos de almacén y refrigerados como yogures, salchichas y milanesas. También mochilas y otros artículos de valor.
Sin embargo, lo más importante para la comerciante es recuperar el equipo informático: “Ahí tenemos cargado todo el sistema, el control de la mercadería, lo que entra y lo que falta”, remarcó.
Cámaras anuladas y zona a oscuras
Otro dato clave es que los delincuentes desconectaron las cámaras de seguridad antes de concretar el robo, lo que dificulta la obtención de registros fílmicos.
Además, la víctima apuntó a la falta de iluminación en la zona. Según indicó, el sector donde se encuentra el local quedó a oscuras tras la intervención de la empresa de energía y el recambio de luminarias nunca se concretó. “Habíamos hecho reclamos, pero nadie respondió”, sostuvo.
Negocio desvalijado en San José del Rincón. Foto: Gentileza
La situación también dejó al descubierto limitaciones en el patrullaje. De acuerdo al testimonio de la comerciante, en la zona habría un solo móvil policial disponible, lo que complica la capacidad de respuesta ante múltiples llamados.
“Estamos desprotegidos. Si pasan estas cosas, parece que pueden venir las veces que quieran”, expresó.
"Vamos a seguir"
Pese al impacto del robo, que ocurrió cuando el comercio estaba en pleno funcionamiento reciente, la dueña aseguró que intentarán salir adelante.
“Recién arrancamos, pero nos vamos a levantar y vamos a seguir”, dijo, aún conmovida por lo sucedido.
Mientras tanto, la investigación busca identificar a los responsables de un golpe que volvió a encender la preocupación por la seguridad en la región.