Detienen a seis adolescentes tras un intento de robo a un auto en Santa Fe

La madrugada en la ciudad de Santa Fe transcurría sin sobresaltos hasta que un patrullaje preventivo alteró la calma en la zona de Pasaje Marzengo al 6500. En el citado lugar, un grupo de adolescentes fue detectado en el momento en que dañaba un vehículo estacionado, en lo que se presume fue un intento de robo.
Según fuentes policiales, los efectivos del Comando Radioeléctrico advirtieron la situación y observaron cómo los jóvenes emprendían la huida al notar la presencia policial. Tras un breve seguimiento, lograron interceptarlos en la intersección de Hernandarias y San Lorenzo.
El Volkswagen Fox terminó con rotura en uno de sus vidrios. Foto: Gentileza
Los seis involucrados, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 17 años, fueron trasladados a dependencias de Asuntos Juveniles. Entre ellos, tres tienen 15 años, uno 16 y dos 17.
El vehículo afectado, un Volkswagen Fox, presentaba la rotura de uno de sus vidrios. No obstante, su propietario, un hombre de 51 años, indicó que no se registraron faltantes en el interior del automóvil.
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Foto: Gentileza
La intervención permitió frustrar el presunto ilícito y derivó en la actuación de las áreas correspondientes para menores de edad.