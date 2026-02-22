#HOY:

Detienen a un hombre por tentativa de robo en un supermercado

Un hombre fue aprehendido durante la madrugada tras ser sorprendido dentro de un supermercado ubicado en la zona de Blas Parera y Monseñor Rodríguez, en jurisdicción de Recreo Sur.

El detenido junto a los elementos que fueron secuestrados. Foto: GentilezaEl detenido junto a los elementos que fueron secuestrados. Foto: Gentileza
El procedimiento se inició a partir de un aviso a la central de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de un intruso en el interior del comercio. Al arribar al lugar, personal policial ingresó junto a responsables del establecimiento y personal de seguridad, logrando localizar a un hombre en el sector externo del predio, en una zona de pastizales.

Tras darle la voz de alto, los efectivos procedieron a su identificación y requisa, encontrando entre sus prendas una navaja multifunción con una hoja desplegada.

En las inmediaciones del portón lateral interno del comercio se hallaron diversos elementos preparados para ser retirados del lugar, entre ellos un espejo de pared, un inodoro, un bolso y una prenda deportiva, los cuales fueron secuestrados preventivamente.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la justicia por tentativa de robo calificado, mientras se aguardaban los antecedentes para las consultas judiciales de rigor.

