En el marco de una investigación contra la explotación sexual infantil, personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, logró la detención de un hombre y una mujer acusados de producción y tenencia de material de abuso sexual infantil.
Detienen en Santa Fe a una pareja por producción y comercialización de material de abuso sexual infantil
Una investigación judicial reveló que las imágenes de una menor de 9 años eran ofrecidas a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Fueron aprehendidas dos personas de 32 y 33 años.
La causa, que se encuentra bajo las directivas de la fiscal Laura Gerard, se inició a partir de una denuncia formal que alertaba sobre la presunta vulneración de derechos que sufría una niña de 9 años.
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A partir de las diligencias ejecutadas por los investigadores, se logró constatar que mediante aplicaciones de mensajería se realizaba el presunto ofrecimiento y comercialización de material audiovisual (fotos y videos) en los que aparecería la menor de edad.
Frente a la contundencia de las pruebas recolectadas, la fiscal interviniente ordenó la intervención del Departamento de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género (Región I) de la PDI, cuyos efectivos concretaron la detención de dos personas identificadas por sus iniciales: C.G.L., de 32 años, y E.D.D., de 33.
Ambos imputados fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición inmediata de la Justicia provincial, mientras continúan los peritajes para determinar el alcance de las operaciones y resguardar la integridad de la víctima.