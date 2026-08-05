#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Operativo de PDI

Detienen en Santa Fe a una pareja por producción y comercialización de material de abuso sexual infantil

Una investigación judicial reveló que las imágenes de una menor de 9 años eran ofrecidas a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Fueron aprehendidas dos personas de 32 y 33 años.

El material audiovisual era ofrecido a través de aplicaciones de mensajería. Foto: ArchivoEl material audiovisual era ofrecido a través de aplicaciones de mensajería. Foto: Archivo
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

En el marco de una investigación contra la explotación sexual infantil, personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, logró la detención de un hombre y una mujer acusados de producción y tenencia de material de abuso sexual infantil.

La causa, que se encuentra bajo las directivas de la fiscal Laura Gerard, se inició a partir de una denuncia formal que alertaba sobre la presunta vulneración de derechos que sufría una niña de 9 años.

Redes

A partir de las diligencias ejecutadas por los investigadores, se logró constatar que mediante aplicaciones de mensajería se realizaba el presunto ofrecimiento y comercialización de material audiovisual (fotos y videos) en los que aparecería la menor de edad.

Frente a la contundencia de las pruebas recolectadas, la fiscal interviniente ordenó la intervención del Departamento de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género (Región I) de la PDI, cuyos efectivos concretaron la detención de dos personas identificadas por sus iniciales: C.G.L., de 32 años, y E.D.D., de 33.

Ambos imputados fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición inmediata de la Justicia provincial, mientras continúan los peritajes para determinar el alcance de las operaciones y resguardar la integridad de la víctima.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Judiciales
Tribunales de Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Abuso sexual infantil

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro