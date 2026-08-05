Dos menores de edad fueron aprehendidos durante la mañana de este miércoles en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, acusados de intentar vandalizar un vagón de una formación ferroviaria aparentemente para robar los granos que transportaba.
Otro tren descarrilado en la zona oeste y un nuevo intento de saqueo
La policía evitó que dos adolescentes abran las escotillas de los vagones para derramar el cereal que contenía. Ocurrió a media mañana de este miércoles, en el ingreso a barrio 12 de Octubre.
El incidente tuvo lugar en inmediaciones del cruce de calles Moreno y Gaboto, en el límite de los barrios Roque Sáenz Peña y 12 de Octubre.
El operativo fue realizado por personal del Cuerpo Guardia de Infantería.
Según pudo saberse, los uniformados escoltaban una formación de la empresa Belgrano Cargas que terminó descarrilando en ese sector de la capital provincial, algo por demás de frecuente.
Escape fallido
Un hombre llegó corriendo hasta donde estaban los policías y les advirtió que un poco más allá había un sujeto forzando las escotillas de los vagones en la intersección de calles Estrada y Moreno.
Al llegar, los agentes se toparon con dos muchachos con la ropa descripta por el testigo. Estos jóvenes comenzaron a correr y trataron de ingresar a un domicilio de la zona, pero fueron atrapados antes.
Los vándalos tienen 15 y 16 años. Ambos fueron trasladados al Departamento División de Medicina Legal de la Unidad Regional I, para luego ser entregados puestos a disposición del doctor Francisco Cecchini de la Fiscalía de Menores.