Un joven de 20 años fue aprehendido en las últimas horas en la ciudad de Santa Fe, luego de ser sorprendido por personal policial mientras portaba un arma de fuego de alto poder. El procedimiento se concretó en jurisdicción de la barrio Barranquitas, en inmediaciones de calle Luciano Molina al 4400.
Detuvieron a un joven armado con una escopeta recortada tras una persecución en barrio Barraquitas
El implicado tiene 20 años. Cuenta con numerosos antecedentes. Estaría involucrado en un violento hecho sucedido el domingo a la mañana en Barranquitas
De acuerdo a fuentes policiales, el operativo se produjo durante un patrullaje preventivo cuando los uniformados detectaron la presencia de un individuo en actitud sospechosa.
Intentó escapar y fue reducido
Siempre según el parte oficial, al advertir la presencia policial, el sujeto hizo caso omiso a la voz de alto e intentó darse a la fuga a pie. Esto derivó en una persecución pedestre que se extendió por pocos metros, hasta que finalmente fue alcanzado y reducido por los agentes.
Una vez controlada la situación, los efectivos procedieron a requisarlo, hallando entre sus prendas un arma de fuego tipo escopeta recortada de doble caño.
Un arma lista para ser utilizada
El arma secuestrada presentaba número de serie visible y se encontraba en condiciones de uso. Además, el joven llevaba consigo un cartucho intacto del mismo calibre, lo que refuerza la hipótesis de que estaba listo para ser utilizado.
Ante esta situación, se procedió a su inmediata aprehensión y traslado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.
Vinculado a un hecho reciente
Fuentes de la investigación indicaron que el aprehendido cuenta con antecedentes recientes por distintos delitos vinculados al uso de armas de fuego, entre ellos abuso de arma, amenazas calificadas y un episodio en el que resultó herido.
Asimismo, no se descarta su participación en un hecho ocurrido en horas tempranas de la misma jornada, en el que una persona resultó herida por disparos de arma de fuego. En ese sentido, el joven se encuentra actualmente imputado en esa causa.
La investigación quedó a cargo del fiscal en turno, quien dispuso las primeras diligencias y la continuidad de las actuaciones para determinar responsabilidades.